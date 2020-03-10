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支付寶：全國80%服務業未數碼化 3年助4000 萬商家轉型

金融經濟 17:16 2020/03/10

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支付寶母企螞蟻金服首席執行官胡曉明稱，現時全國約8成服務業尚未數碼化，未來3年支付寶將幫助4000萬商家轉型。

電子錢包支付寶宣布，將正式升級成為一站式數碼生活平台，聚焦服務業數碼化，向全國大小服務型商家開放。螞蟻金服首席執行官胡曉明揚言，未來三年將致力協助全國4000萬服務業商家完成數碼化升級，同時令支付寶本身成為全球最大的數碼化生活開放平台。

胡曉明今日（10日）在支付寶合作夥伴大會透露，支付寶將完成App改版升級，此後支付寶首頁平台流量將全面對外開放，同時將推出數碼經營轉型計劃、小程式扶優計劃兩大政策，讓商家在支付寶的支持下，努力實現數碼化經營。

目前支付寶在內地擁有9億用戶， App改版後將加強生活服務功能，首頁新增財富生活及便民生活版塊，並基於智慧演算法、「度身訂造」地為用戶推薦各適其適的服務；同時，從「人找服務」走向「服務找人」，提升商家服務的效率。　

胡曉明表示，中國還有80%的服務業未被數碼化，一站式數碼服務平台對加速數碼經濟發展至關重要，支付寶希望通過自身平台升級、持續生態開放，成為變革加速的推進器。

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香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 胡曉明 螞蟻金服 支付寶
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