北韓疑缺口罩 電腦合成宣傳照 南韓否認曾拒援

▲ 北韓官媒在新冠肺炎疫情下發布的宣傳照，疑似用電腦合成技術為人加上口罩。

全球多國出現新冠肺炎疫情，南韓更爲疫情重災區，累計逾7,000人確診。鄰國北韓一直無傳出確診病例，但北韓官媒發布的宣傳照，卻疑似用電腦合成技術（網民稱P圖）為人加上口罩，或出現口罩短缺。日媒有報道指北韓曾要求南韓提供口罩卻遭拒，南韓否認有關説法，指報道不正確及毫無根據。

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北韓官方至今仍無公布任何新冠肺炎確診病例，外界憂慮北韓無法應付疫情。南韓媒體《北韓新聞》（NK News）報道，北韓官媒《民主朝鮮》上月公開照片，1名北韓女演員Kim Jong Hwa負責指導學生演戲，相中人士均被加上口罩。

▲ 北韓官媒《民主朝鮮》上月公開照片，1名北韓女演員Kim Jong Hwa負責指導學生演戲。

▲ 多個北韓官媒發布疑似經電腦合成加上口罩的宣傳照。

但NK News指北韓是以P圖加上口罩，更指北韓官方宣傳媒體都有刊登口罩合成照，形容「平壤的政治宣傳家開始發揮創意。」（Pyongyang's propaganda workers get creative.）

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北韓疑出現口罩短缺下，日媒《讀賣新聞》周一（9日）報道，南韓總統文在寅發表演說時曾表示，有意向平壤提供醫療支援，其後南韓政府向北韓提供病毒試劑及醫療用品。北韓又要求南韓提供口罩，但遭南韓以口罩短缺為由拒絕。

南韓媒體引述南韓統一部發言人指，《讀賣新聞》的報道完全不實及毫無根據。另外，早前有電視台攝下北韓醫護人員戴南韓品牌口罩，南韓統一部亦否認政府曾向北韓提供口罩。

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責任編輯：鄭錦玲