死亡率看疫情 意大利為何高過湖北 南韓極低

上一篇文章
【美國疫情】華盛頓牧師中招 曾與數百信徒握手分聖餐
新冠肺炎疫情肆虐全球，但各地疫情死亡率存在不少差異。意大利疫情死亡率至今達到5%，比中國疫情重災區湖北省還高，意大利全國封城抗疫。反觀南韓雖然一度是中國以外，新冠肺炎疫情最嚴重國家，但南韓疫情死亡率不到1%。新冠肺炎死亡率高低，似乎與各地染病人口年齡有關。
|新冠肺炎疫情 意大利死亡率居冠
|地區
|確診人數
|死亡人數
|死亡率
|意大利
|9,172
|463
|5.0%
|湖北
|67,760
|3,024
|4.5%
|中國內地
|80,756
|3,136
|3.9%
|全球
|114,452
|4,026
|3.5%
|美國
|754
|26
|3.5%
|伊朗
|7,161
|237
|3.3%
|法國
|1,412
|30
|2.1%
|日本
|530
|9
|1.7%
|湖北以外
中國內地
|12,966
|112
|0.9%
|南韓
|7,513
|54
|0.7%
|註：截至3月10日午間，日本數字撇除鑽石公主號病例
|資料來源：美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據
意大利疫情新增確診數字連日破紀錄，死亡數字也迅速攀升。意大利截至周一（9日）晚近9,200人確診之中，有463人死亡，死亡率達到5%，遠遠高於全球整體之3.5%，甚至高於中國湖北之4.5%。
在意大利疫情重災區倫巴第大區，新冠肺炎死亡率更達6%。意大利帕多瓦大學（University of Padua）病毒學家Giorgio Palù直言：
以生物學角度講，這無法解釋。我們可以肯定的唯一一點，就是意大利是世界一大老齡人口。
華盛頓非牟利組織Population Reference Bureau數據指，2015年，以65歲或以上長者佔人口百分比來計，意大利是全球第2老人口國家，比率達22.4%，僅次日本的26.0%。
儘管新冠肺炎疫情未完，數據不全，但現時各方普遍相信，年長人士，尤其是長期病患者，較易死於新型冠狀病毒。意大利當局指，死亡病例則有近60%是80歲或以上人士，另外30%是七旬人士。
意大利國家衛生院（Istituto Superiore di Sanità）首席流行病學家Giovanni Rezza指出，若以患者年齡劃分，意大利疫情死亡率就會與中國相似，以至更低一點。
南韓情況則截然不同。南韓一度是中國以外疫情最嚴重國家（確診人數現遭意大利超前），但南韓疫情死亡率低至只有0.7%。約7,500確診患者中，54人死亡。
南韓與意大利一個顯著分別是，南韓新冠肺炎病人，約80%都是60歲以下。
與此同時，南韓疫情爆發以來，政府大規模為民眾做病毒測試，覆蓋至少14萬人。此舉有助偵測患者，讓他們盡早接受治療，並減低他們傳染別人機會。
至於意大利，至今只為5.4萬人做了病毒測試，而條件是測試對象有明顯病徵，或前往過高危地區，意味不少感染了新冠病毒，但病徵輕微的人成為漏網之魚，有更多機會將病毒傳播。