佳源國際：全年銷售目標360億元人幣　疫情下仍對中港樓市樂觀

▲ 佳源國際主席沈天晴（右）及副主席兼總裁張翼（左）。資料圖片

新冠肺炎疫情持續，屯門「龍床盤」菁雋的發展商佳源國際 （02768） 副主席兼總裁張翼表示，疫情短綫影響房地產銷售，但仍對全年房地產市場抱樂觀態度，今年全年銷售目標360億元（人民幣，下同）。

佳源去年合約銷售錄得288.7億元，按年增48%。張翼指，今年可售貨值達506億元。而去年注入的安徽資產，主席沈天晴料今年將可有100億元的貢獻。香港市場方面，張翼稱，料將會推出滙賢一號20多億元的貨值，並強調一直看好香港市場。

減派息應對具不確定性的環境

在波動、不明確的環境下，張翼又指，拿地將會謹慎，預計拿地預算為銷售額的20%至40%，並根據土地市場作調整。

佳源去年少賺8.2%至20.5億元，核心淨利潤則增加21%至23.4億元，派末期息11港仙，但由於無派中期息，全年派息跌47.6%。張翼解釋，公司每年必需維派息，但在環境有不確定的時點下，派息就少一點，情況轉好時會再檢討。

冀淨資本負債比率在100%以內

截至去年底，佳源淨資本負債比率約78%，較2018年的145%大幅下幅67個百分點。

張翼解釋，去年公司拿地不多，因去年初時股價震盪事件令公司調整拿地策略，而且，公司發債年期延長以及加快物業銷售現金回籠，故負債比率有所改善。沈天晴補充，負債比率低於50%過於保守，期望保持在100%以內。

去年初，佳源因債務違約憂慮遭洗倉，單日股價暴瀉80%。

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責任編輯：袁諾曦