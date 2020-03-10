股市風高浪急  套股換樓時機？

股市連日大幅波動，市場恐慌性情緒增加，將資金「套股換樓」，轉為購入波幅比較穩定的樓市是不是時機，股市、樓市到底如何選擇？

股市波幅較樓市大，金融海嘯股市跌6成，樓價跌2成。

買樓交易成本高，禁售期長，不利作短期避險。

套股換樓須具實力「死守」。

從過往歷史走勢所見，股市波幅的確比樓市大，最明顯是2007年、2008年金融海嘯之中，股市累積跌幅達6成，而樓價下跌不但滯後逾半年，而整體跌幅亦只有17%。以2018年1月高位至10月低位，股市的跌幅達24%，而樓價由2018年7月跌至2018年12月，跌幅只有9%。

對於追求穩定的長線投資者而言，將資金轉入樓市亦可以是一個選擇。不過，要留意的是，現時買樓投資的交易成本昂貴。

以500萬元的細價樓為例，即使以「首置」印花稅率3%計，再加上1%的代理佣金等雜費，開支約20多萬元，若以持有多於1層物業的投資者身份，印花稅便達15%，交易成本逾80萬元。相對於購買同一金額的股票，印花稅及佣金等交易成本萬多至2萬元，相差10至40倍。

同時，現時買樓投資存在額外印花稅的3年禁售期限制，期內轉售須付10%至20%的額外印花稅，並不太適宜作為短期避險的投資工具，特別是股市的波動對樓價始終有傳遞性，選擇「套股換樓」的投資者最好有一定實力能夠「死守」、坐貨一段時間，否則可能短期採取「現金為王」(Cash is king)的策略，再觀望一下比較好。

記者：余敏欽

