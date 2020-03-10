【疫市營商】中國廠房不復工　俊和建築：原材料或短缺

▲ 建築商俊和建築行政總裁李家粦指，集團大部份原材料來自中國，若中國工廠無法復工影響大。

新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延全球，至今中國仍有不少工廠未能全面復工，同時令相關產業的原材料供應鏈受影響。建築商俊和建築行政總裁李家粦接受本報專訪時透露，集團大部份原材料，如鋼根、窗等均來自中國，若中國工廠無法復工影響大。他更指出2月時受疫情影響，曾有混凝土短缺，不過供貨量在上周已恢復正常。

他稱，雖然混凝土的供應得到解決，但是受中國工廠仍未復工影響，其他原材料的供應仍舊不穩。集團現時只是從分判商取貨，解燃眉之急。不過長遠下去，分判商的存貨仍會耗盡，中國工廠恢復運作很重要。

疫情在農曆年間大爆發，當時不少曾到內地過節的工友，一度需要自我隔離14日無法工作。李家粦坦言，雖然工友隔離的情況多，但工友農曆年假過後，會在初十才復工，故影響輕微。他指，今年的施工進度只較去年同期放緩10%。至於集團內的辦公室職員，截至目前仍延遲1小時上班時間，避免上班高峰期。

疫情持續，他透露在2月中旬為政府改建羅湖懲教所的口罩生產線，以生產更多口罩。而集團亦肩負起企業社會任，除了捐贈40萬現金支援各援抗疫，還捐贈20萬個口罩，發放予業內工友。

記者：馬意文