【美國疫情】特朗普稱推抗疫紓困措施 惟白宮放風指未準備好

美國疫情未有消退跡象，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字已突破600宗。新冠肺炎疫情持續之際，美股周一全線見紅。美國總統特朗普（Donald Trump）早前表示，會於美國時間周二下午公布一系列抗疫紓困措施，料包括下調薪資稅（payroll tax；僱主出糧予僱員時所繳稅項）及支援領取時薪工人的措施。不過，有美媒引述白宮人士透露，現階段未準備好推出相關措施。

特朗普周一曾形容，會推出針對受疫情影響的行業「非常重大的紓緩」（very substantial relief）措施，又形容此是「非常戲劇性」（very dramatic）的行動。

不過，美國CNBC引述白宮官員指，由於尚有很多細節需要敲定，故此現時未準備好推出相關措施。

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特朗普早前又指，措施亦會支援領取時薪的工人，以確保他們不會因為需要留在家中而沒有收入，又指他們不需要為一些不是他們的錯誤，而變相受到懲罰。

特朗普周一又表示，正跟郵輪、航空和酒店業商討，如何紓緩他們在疫情下的損失，稍後跟國會討論後，會在美國時間周二下午舉行記者會公布措施。

美國有線新聞網絡（CNN）早前引述消息指，紓緩措施料包括推遲對航空公司，郵輪和酒店業徵稅、增加有薪病假、下調薪俸稅等。

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另外，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）周一亦指，自己每天都有與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）溝通，又承諾會動用「所有工具」來應對疫情對美國經濟的影響。

▲ 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，會於美國時間周二下午公布一系列抗疫紓困措施，但白宮其後指未準備好。