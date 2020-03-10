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【疫市營商】本土小店疫市突圍　靠有機＋女性護理　

商業 15:35 2020/03/10

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本木序（The Preface）創辦人郭綺琦（Kaya），自言是個熱愛環保的女生，自創售賣身體護理產品的本地品牌，標榜採用有機原料，自設無塵廠房，成功在市場上闖出名堂。（李寶如攝）

女性愛美，注重身體護理，更愛選用名牌產品。但近年愈來愈多女士注重健康美，天然有機的產品乘時突圍。有專攻售賣身體護理產品的本地品牌，標榜採用有機原料，自設無塵廠房，成功在市場上闖出名堂。

本木序（The Preface）創辦人郭綺琦（Kaya），自言是個熱愛環保的女生，未創立品牌之前，曾開設一間售賣有機產品的店舖，開始研究護理產品。後來，她與好友一同創立品牌，成立初期與本土農業合作，種植金盞花農田，以本地農作物作生產原料，推出抗敏系列產品。

葵芳建無塵廠房　自家研發具信心

品牌成立約5年，主攻女性護理市場，包括頭髮、身體、面部等不同類型產品，至今推出逾70款商品。本土小店資源有限，很多人未必對本地製造有信心。Kaya表示，產品的研發及製作過程最為困難，「經營至今，最大困難其實是產品研發，因未必每次做出來的產品都滿意，所以要投放很多資源及時間。」

要調配出合適的配方不易，既要滿足顧客需求，亦要保持產品質素。例如香港女性普遍不喜歡粘膩感，產品的使用感受要夠輕薄清爽，才會受歡迎。另外，產品要有顯著功效，顧客才願意長期購買。為進一步提高客戶信任，前年，Kaya更在葵芳搭建無塵廠房，聘請員工負責生產製造，廠房更達到GMPC及ISO認證。她指，搭建廠房的投資很大，但擁有自家工廠後，可以更自由研發不同類型產品，讓香港人對本地製作更有信心。

本木序（The Preface）創辦人郭綺琦（Kaya）於2015年創立個人護理品牌，產品主打天然有機及本地製作，至今推出逾70款產品。（李寶如攝）

品牌已積累一定的客戶群，現時每個月推出不同優惠作招徠，又設積分獎勵方式，鼓勵客戶消費。上個月推出面部護理產品，當中的蘋果幹細胞及金桂花兩款精華，較受消費者歡迎，幾乎一半生意來自面部護理產品。

面對突如其來的新冠肺炎，Kaya表示，生意上沒有受太大影響，但原料採購及產品運輸都受到影響，導致生產程序減慢，產量因而減少。「無人會預計到疫情突然出現，現階段只能因時制宜，按照實際情況來制定計劃。」最近，店舖更接洽台灣的護膚品廠商，為客戶搜購消毒搓手液，並以低價出售，意外吸引不少新客戶。

【疫市營商】老套變時興　藥油二代研香水醒神筆

「原本預計1至3月份都會是生意的寒冬，但近月生意反而比預期好。」對於未來，她仍感樂觀，經歷社會事件後，消費者選擇購物的方式有所改變，不少人願意支持本土小店。她透露，現時每月生意額達到6位數字，大約每月會售出2,500至 3,000件產品。

除了設有實體店舖，品牌在各大連鎖店都設有銷售點。她計劃未來將店舖搬到人流較旺的地理位置，招攬更多顧客。比起開設地舖，她更想經營樓上舖，「通常有心的顧客會特意到訪，雖然地舖人流較多，但經營樓上舖可以為每位客戶提供更好服務。」

Kaya透露，未來會計劃將店舖搬遷至人流較旺的地理位置，但仍然會以樓上舖方式經營。（李寶如攝）

「現時DIY或自家製的店舖湧現，開店門檻很低，每個人都可以創業。」她坦言，在香港做工廠很難，人工租金昂貴，生產機器都需要從外國購入。本地研發的路並不好走，要讓香港人知道有本土牌子的存在，不是一朝一夕的事，需要經歷默默無聞的奮鬥過程。

記者：李寶如

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