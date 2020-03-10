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【新冠肺炎】iPhone內地銷量急跌六成　小米質疑數字不符

科技 15:16 2020/03/10

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受疫情的影響，2020年第一季度全球智能手機銷量大跌，而iPhone於大陸的銷量亦在2月份大幅下降，跌幅高達六成。

新冠肺炎COVID-19早於12月份起於中國大陸爆發，不少城市都鼓勵市民減少外出，很多商場和店舖都暫停營業。受疫情的影響，2020年第一季度全球智能手機銷量大跌，而iPhone於大陸的銷量亦在2月份大幅下降，跌幅高達六成。

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根據內地官方的數字，2月份Apple只售出49.4萬部iPhone手機，相比去年同期售出的127萬部，按年下跌六成。由於iPhone 11上市後大受歡迎，在去年年底聖誕旺季的銷售成績理想。Apple最初預計今年首季的收入會有630億至670億美元（約港幣4,894億元至5,204億元）的收入。

然而，受新冠肺炎影響，Apple早前曾發出盈利預警，指其iPhone的生產和需求大受打擊，尤其是中國市場。又指，中國的零售業已大幅下降，許多商店暫時關閉，市面上人流明顯減少，就連電訊商和其他零售連鎖店也因為縮短營業時間或門市關閉而影響其銷售數字。

儘管不少零售商店已於3月重開，但仍不清楚Apple的銷售會否恢復正常水平。即使中國的需求重新回到正軌，但新冠肺炎疫情現已擴散至日本、南韓、意大利和北美國家，相信對iPhone的銷情亦會因而大受影響。

對此，小米副總裁盧偉冰在微博回應表示，2月中國內地市場的手機銷量大約為1,700萬至1,800萬部，而iPhone市佔約一成，銷量應逾170萬部，與官方公布的銷售數字不符。另有內媒翻查京東聯盟平台顯示的月銷量數據，2月僅iPhone 11的銷量就高達49萬部，當中並未包括iPhone 11 Pro、Pro Max及其他舊款機型，質疑數字的準確程度。相信實際銷售數字，仍有待Apple在4月公佈季度業績才能得知。

責任編輯：施雯雯

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