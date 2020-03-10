習近平戴N95口罩抵武漢　國產A股口罩股跌停

國家主席習近平新抵武漢第一綫，發出了決戰、總攻的動員令，立即挽救了投資信心，帶動了環球股市大舉反攻，反映疫情憂慮減少，內地口罩股接近全綫急挫。搜於特（深：002503）、道恩股份（深：002838）、澳美醫療（深：002950）、延江股份（深：300658）、華紡股份（滬：600448）、再升科技（滬：603601）跌10%至停板。

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潔特生物（滬：688026）、新綸科技（深：002341）、南衛股份（滬：603880）、新野紡織（深：002087）、報喜鳥（深：002154）跌逾9%。

華升股份（滬：600156）、錦泓集團（603518）、金發科技（滬：600143）、陽普醫療（深：300030）、奧佳華（深：002614）、嘉麟杰（深：002486）、振德醫療（滬：603301）、新鄉化纖（深：000949）、海王生物（深：000078）及際華集團（滬：601718）均跌7%至9%。

▲ 中國新冠肺炎疫情憂慮減少，口罩概念股即跌。

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