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【中環地王】恒地美利道重建項目概念圖曝光　Zaha Hadid工作室操刀似「扎起氣球」

金融經濟 15:06 2020/03/10

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恒地 （00012） 創辦人李兆基今年獲福布斯評為香港首富，去年從父親接棒的李家傑、李家誠接受福布斯訪問，除了講述兩兄弟如「陰和陽」互相信任和調和，恒地也首次披露「中環地王」美利道停車場重建項目的概念圖。

恒地2017年以233億元投得美利道項目，每呎地價達5萬元。高價奪地，恒地2018年已預告，會交由建築師事務所Zaha Hadid Architects 設計，最新預計在2023年啟用。

恒地聯席主席李家傑和李家誠接受福布斯訪問時，同時披露中環美利道重建的概念圖。該座大廈預計樓高34層，由Zaha Hadid 事務所操刀。（恒地圖片）

李家傑和李家誠接受訪問時稱，中環項目提供機會讓集團在港建立特別地標，與建築團隊花數月時間，得出令人驚歎的非傳統建築（stunning and unconventional architecture）。

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雖然Zaha Hadid 於2016年已離世，但從恒地提供的概念圖，該座34層高的大廈，保持Zaha Hadid「曲線女王」之稱的建築風格。與對岸的理大創新樓相比，恒地項目仍較貼近傳統寫字樓設計，但相隨一條馬路、建築線條剛陽的中銀大廈，風格迥異。

概念圖公開後，外界評論毀譽參半，有形容設計既保留寫字樓格局，也如金屬氣球扎起，充滿曲線。不過，也有批評設計在中環顯得突兀，更笑言設計如蓮藕或香腸。

理大創新樓為Zaha Hadid 在港首個設計項目。

Zaha Hadid設計風格強烈時惹正反評價，但往往能從其他建築物突圍而出，成為該地區的代表。在亞太區內，南韓首爾東大門設計廣場（DDP）、廣州歌劇院都來自Zaha Hadid 手筆。

港澳地區除了上述理大創新樓，何猷龍旗下新濠在澳門路氹的「摩珀斯Morpheus」，也是Zaha Hadid的遺作。

相關文章：Zaha Hadid遺作 澳門摩珀斯先睹為快

Zaha Hadid 在港澳的作品還包括澳門路氹新濠的Morpheus。

Morpheus 大堂中通，裝修也充滿Zaha Hadid 一貫的建築風格。

恒地美利道項目建築大膽，與項目鄰近、更貼近海皮的和記大廈重建項目設計就較保守。長和 （00001） 主席李澤鉅曾指，和記大廈設計會與同區長江中心設計類似。

和記大廈重建計劃將於2019年展開，預計於2023年落成。重建後的和記大廈樓面面積超過49萬平方呎，樓高約41層，並設185個停車位。

相關文章：李澤鉅：不會出售和記大廈

與美利道停車場重建項目鄰近的和記大廈，預料設計將與長江中心接近。

香港股票 香港物業 恒基地產（00012） 李澤鉅 李家傑 李家誠 何猷龍 長和（00001） 中環

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