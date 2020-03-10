【新冠肺炎】特首呼籲避免外遊　旅遊業界斥從未諮詢

▲ 縱橫遊常務董事袁振寧認為林鄭月娥的呼籲拖垮行業，更斥倒不如關閉機場。（資料圖片）

新冠肺炎（Covid-19）在全球各地蔓延，特首林鄭月娥表示，本港已錄得5宗因外遊而輸入的確診個案，呼籲市民如非必要「唔好外遊」。 旅遊業本身已經營困難，縱橫遊常務董事袁振寧認為林鄭月娥的呼籲拖累行業，更斥倒不如關閉機場。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，林鄭月娥事前未有諮詢業界；他並不理解此呼籲的用意，又不明白為何政府要一刀切。袁指出，乘坐其他交通工具同樣危險，戲院，娛樂場所、教會，食肆，商場，室內活動應該一同呼籲。袁又直斥：「如這樣危險，倒不如叫政府關閉機場吧。」

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袁振寧續指，早前政府聲稱要恢復市面運作、保就業，但另一方面就大力打擊旅遊業。他更揚言：「此句呼籲真是拖垮整個旅遊業」；早前派錢更是沒有意義。他認為政府不應輕率作出此個呼籲，牽連甚廣，包括航空公司、貨運等。

擔心失去僅存顧客

縱橫遊本月剩下10多個旅行團出發，目的地包括澳洲、土耳其、西班牙及葡萄牙等；生意較去年跌9成。袁振寧透露，自疫情爆發以來，日日都有顧客查詢退團，比報團查詢更多。反而，在林鄭月娥作避免外遊呼籲前，還有少量顧客查詢5至6月出發的旅行團。他擔心，現時特首公開呼籲市民避免外遊，恐令僅存有意報名的顧客卻步。

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記者：葉泳珊