  • 26°C
香港時間 : 2020310日 (二) 15:33
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】特首呼籲避免外遊　旅遊業界斥從未諮詢

商業 14:46 2020/03/10

分享：

縱橫遊常務董事袁振寧認為林鄭月娥的呼籲拖垮行業，更斥倒不如關閉機場。（資料圖片）

新冠肺炎（Covid-19）在全球各地蔓延，特首林鄭月娥表示，本港已錄得5宗因外遊而輸入的確診個案，呼籲市民如非必要「唔好外遊」。 旅遊業本身已經營困難，縱橫遊常務董事袁振寧認為林鄭月娥的呼籲拖累行業，更斥倒不如關閉機場。

縱橫遊常務董事袁振寧透露，林鄭月娥事前未有諮詢業界；他並不理解此呼籲的用意，又不明白為何政府要一刀切。袁指出，乘坐其他交通工具同樣危險，戲院，娛樂場所、教會，食肆，商場，室內活動應該一同呼籲。袁又直斥：「如這樣危險，倒不如叫政府關閉機場吧。」

【疫市營商】港人排隊行山　本地旅遊社卻生意慘淡

袁振寧續指，早前政府聲稱要恢復市面運作、保就業，但另一方面就大力打擊旅遊業。他更揚言：「此句呼籲真是拖垮整個旅遊業」；早前派錢更是沒有意義。他認為政府不應輕率作出此個呼籲，牽連甚廣，包括航空公司、貨運等。

擔心失去僅存顧客
縱橫遊本月剩下10多個旅行團出發，目的地包括澳洲、土耳其、西班牙及葡萄牙等；生意較去年跌9成。袁振寧透露，自疫情爆發以來，日日都有顧客查詢退團，比報團查詢更多。反而，在林鄭月娥作避免外遊呼籲前，還有少量顧客查詢5至6月出發的旅行團。他擔心，現時特首公開呼籲市民避免外遊，恐令僅存有意報名的顧客卻步。

【新冠肺炎】攜程董事局主席、CEO即月起免薪　管理層減薪最多一半

記者：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】IKEA中國近半門市受影響　進駐天貓尋出路？
今日
【疫市營商】IKEA中國近半門市受影響　進駐天貓尋出路？
【疫市營商】港人排隊行山　本地旅遊社卻生意慘淡
2020/03/09
【疫市營商】港人排隊行山　本地旅遊社卻生意慘淡
【新冠肺炎】代購防疫用品慘遭棄單　點做可避免損失？
2020/03/09
【新冠肺炎】代購防疫用品慘遭棄單　點做可避免損失？
【零售寒冬】尖沙咀崇光下半年銷售收入大挫46%　自2015年後首次逆轉
2020/03/09
【零售寒冬】尖沙咀崇光下半年銷售收入大挫46%　自2015年後首次逆轉
機場 疫情 林鄭月娥 旅行團 袁振寧 航空 縱橫遊 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】企業為派口罩赴日　凌晨逐間藥房掃貨回港
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】港商印度包口罩生產線　月產3百多萬供港每個售2.78元(附訂講link)
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【口罩供應】口罩生產資助　港商外地產口罩供港人未能受惠
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】活性碳口罩也可防疫　關鍵在於一種物料
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？　門市價格追蹤