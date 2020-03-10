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永明資管：油價急挫「完全出乎意料之外」 籲耐心等待股市低撈機會

金融經濟 14:45 2020/03/10

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雷志海指現階段投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待低撈的機會

金融市場近日因環球疫情蔓延加上油價急挫而大幅波動，在疫情爆發之初曾認為股市會「波段式下跌」永明資管認為，現時環球形勢變得更為複雜，超出原先預期，建議投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待低撈的機會。

永明資產管理首席投資策略師雷志海指，肺炎疫情已對環球經濟造成衝擊，市場對原油需求降低，油價因而受壓。然而，油組（OPEC）與俄羅斯上周意外地未就減產協議達成共識，因此引起「全面價格戰」，沙地更大幅增加每日產油量，觸發原油價格急挫近3成。雷志海預期，油價或要下試2016年的低位。

他續指， MSCI新興市場股市指數與油價走勢頗為一致，油價下跌令新興市場股市難以避免受壓。市場避險之下，預期新興市場匯市和債市將同樣受壓。

另一方面，隨著油價暴跌，上游石油公司將首先遭受損失，而美國很多頁岩運營商和供應商亦可能成為受害者。能源行業約佔美國高收益債券總額的16%，是最大的行業；當油價在2016年暴跌時，投資者擔心能源高收益債券的違約風險上升，負面情緒也蔓延到整個信貸市場。歷史可能再次重演。

雷志海指，現階段投資者仍需保持謹慎部署，耐性等待低撈的機會。至於月供投資者，特別是投資期夠長的投資者，關鍵是要堅持到底，考慮趁機在市場低位時累積資產。

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投資策略 武漢肺炎 疫情 資產管理 石油輸出國組織 肺炎 石油

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