新加坡增至160人確診 旅客治療費用要自理

新加坡的新冠肺炎疫情持續，周一（9日）增10人確診，累計增至160宗病例。新加坡其中2名新增患者為印尼人。新加坡政府指出，如旅客於新加坡確診新冠肺炎，旅客要自行繳付高達8,000坡元（約4.5萬港元）的治療費用。

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路透社報道，新增的確診病例中，3人屬非本地感染病例，包括1名曾赴印尼探望確診家人的新加坡人，以及2名印尼旅客。

2名印尼旅客於抵達新加坡前，曾於印尼報稱出現新冠肺炎症狀，其中1人曾在印尼首都雅加達的一家醫院求醫。

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新加坡政府於上周六（7日）宣布，確診新冠肺炎的旅客要自行繳付治療費用，但仍可免費接受新冠肺炎病毒檢測。新加坡衛生部指，由於全球新冠肺炎的確診數字增加，新加坡的確診病例亦高於預期，應優先考慮為本地居民提供公立醫院的醫療資源。

根據新加坡衛生部的網站，如在當地公立醫院治療嚴重呼吸道感染疾病，費用通常介乎於6,000至8,000坡元（約3.4萬至4.5萬港元）。

新加坡至今有33宗非本地感染病例，其中24人曾前往中國，3人曾前往印尼，其餘患者則分別曾赴意大利、英國、法國及德國。

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▲ 新加坡增10人確診新冠肺炎，累計增至160宗病例，政府指旅客於新加坡確診新冠肺炎，要自行繳付高達8,000坡元的治療費用。

記者：鄭錦玲