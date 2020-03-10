【美國疫情】疾控中心：美國人今明兩年或接觸到病毒

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字已突破600宗。美國疾控中心（CDC）更警告，隨著新冠肺炎疫情繼續發展，很多美國人在今年或明年的某個時候，會接觸到新冠肺炎病毒，此很可能令很多美國人感染新冠肺炎。

美國疾控中心免疫與呼吸疾病中心主任梅索尼耶（Nancy Messonnier）指，新型冠狀病毒能夠在人與人之間輕易及持續地傳播，並且基本上沒有人對這種病毒擁有免疫力。

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梅森尼耶又引用世界衛生組織（WHO）一項針對7萬名中國患者的研究，指很多患者都不會出現嚴重的症狀，僅約15%至20%的患者會發展成重症，其中大部份是長者。

梅森尼耶指出，由60歲開始，患病風險會隨著年齡增長而不斷提高。梅索尼耶呼籲年滿60歲的長者及慢性疾病的患者，積存足夠的糧食及藥物，做好一段長時間不出門的準備，以應對新冠肺炎疫情持續。

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梅森尼耶亦指，患有糖尿病、心臟病等慢性疾病的人士，感染新冠肺炎的風險亦更高。她呼籲高風險人士，應避免與患者密切接觸，多洗手，切勿觸碰公共物品，並避免前往人潮擁擠而且空氣不流通的地方。