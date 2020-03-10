應用程式分析平台　外媒揭藉VPN及廣告App收集數據

▲ 。惟據外媒BuzzFeed News報道指，Sensor Tower利用VPN及廣告攔截應用程式，收集涉及數百萬Android及iOS平台的用戶數據。

知名應用程式（App）數據分析平台Sensor Tower，過往就各大App的盈收、排行進行分析並管提供有關數據，助檢視應用程式排行狀況。惟據外媒BuzzFeed News報道指，Sensor Tower利用VPN及廣告攔截應用程式，收集涉及數百萬Android及iOS平台的用戶數據。

報道指，Sensor Tower自2015年以來，推出至少20款Android及iOS應用程式，有關的應用程式在全球下載量更超過3500萬次。而最近有四款在Google Play商店上架的應用程式包括：Free and Unlimited VPN、Luna VPN、Mobile Data、Adblock Focus。在蘋果（Apple）應用程式商店上架的則有兩款：Adblock Focus及Luna VPN。

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據Google及蘋果回應Buzzfeed News指，Google已將Mobile Data下架，蘋果則將Adblock Focus下架，同時均表示將會繼續調查事件。

報道又指，這些應用程式的描述中並沒透露與Sensor Tower有聯繫，或者會收集用戶數據給該公司。雖然Sensor Tower行動研究主管Randy Nelson表示，出於競爭原因，該公司未透露這些應用程式的所有權。並指該公司不會收集敏感數據或個人身份信息，並且已停用大多數應用程式（處於非活躍狀態）。

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但是Sensor Tower能透過用戶的信任憑證（root certificate），取得有關設備傳遞的流量及數據。據資訊安全公司Malwarebytes的Android分析員Armando Orozco表示，如為這些應用程式授予信任憑證特權，將會令用戶面臨巨大風險。

責任編輯：張寶燕