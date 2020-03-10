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DoNotPay新擴展功能　分享串流平台賬號毋須透露密碼

科技 14:06 2020/03/10

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DoNotPay發布一款新產品，當串流用戶需要與其他人共享帳號時，可以不用將密碼告知對方，透過新技術便能夠向親朋好友共用登錄帳號。

受新冠肺炎疫情影響，近日大部分市民都選擇減少外出，留在家中觀賞Disney+、Netflix等影音串流平台就最好不過。AI初創公司DoNotPay就發布一款新產品，當串流用戶需要與其他人共享帳號時，可以不用將密碼告知對方，透過新技術便能夠向親朋好友共用登錄帳號。

DoNotPay的訂閱共享服務其實是Google Chrome的擴展應用程式。用戶在安裝後，只需登錄提供付費訂閱服務的網站（例如Amazon Prime或Spotify），選取瀏覽器頂部的DoNotPay圖標，然後點按「建立超連結」（Generate Link）創建可共享的鏈接，然後就可以將該鏈接通過電子郵件或者短信的方式發送給其他人。同時，程式還可允許用戶向另一個帳戶提供訪問權。

在選取瀏覽器頂部的DoNotPay圖標後，點按「建立超連結」（Generate Link）創建可共享的鏈接，然後就可以將該鏈接通過電子郵件或者短信的方式發送給其他人。

當對方打開電子郵件中的鏈接時，他們就可以在驗證其身份後，自動登錄到你的帳戶。外媒VentureBeat指出，由於系統是通過傳輸儲存用戶現有登錄狀態的cookie來運作，因此對方就不會見到你的實際密碼，只是直接登錄你的帳戶。在登錄之後，對方就可以像使用自己的賬戶一樣添加內容。

DoNotPay的創辦人Joshua Browder表示，該擴展應用程式功能並沒有人數限制，用戶可以同時與多人共享同一個帳戶。不過，市面大部分影音串流平台都有限制可同時使用服務的設備數量，同時用戶亦應留意與其他人分享平台帳戶時，會否違反有關的使用者規範。

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責任編輯：施雯雯

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