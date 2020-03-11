【每盒20元】口罩工廠Mask Factory下午開賣遇黑客　目前僅賣出計劃出售的一成（附註冊連結）

▲ 口罩工廠周三下午開賣口罩，不少用戶指排隊愈排愈後，公司於晚上指，系統遇上黑客攻擊，只售出原計劃出售的一成貨品。

本地口罩陸續開售，繼「本土好罩」之後，Mask Factory口罩工廠亦將於周三（11日）下午5時開售口罩，另外亦推出《全面保障計劃》，每月固定向購買計劃的會員提供一盒口罩。

口罩工廠下午開賣時，不少買家指出愈排愈後，口罩工廠於下午7時50分在社交平台指，排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，搞亂排隊位置，已經聯絡全球最好的供應商。工廠續指，供應商承諾數小時後，接管排隊系統，屆時應該不會再遇黑客攻擊。

口罩工廠續指，截至晚上出帖文時，只是賣出計劃出售的產品至10%，還有充足的供應量供市民選購，並指網站大約可同時容納2500人左右購買，當完成購買程序時，會邀請買家離開網站。口罩工廠稱，是次為首次發售口罩，對帶來不便，望買家原諒。

口罩工廠於周三發售的屬「special edition 特別紀念版」售價為20元，20個一盒，即平均1元一個。口罩工廠表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

《全面保障計劃》（3或6個月方案）：

口罩工廠將於每月同一時間把一盒50個由您指定的型號產品發貨送到指定地點，發貨地區亦只有香港￼￼，每人每月一盒。￼

若要購買口罩，須先加入會員【註冊連結】

註冊之後，口罩工廠會發出eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買。惟數量有限售完即止。

口罩工廠特別提醒︰「請大家別把邀請碼公開」另外，因網站系統電郵軟件只能每日發出20萬封，平均每小時一萬封左右，登記會員仍要等待。

（第二版更新口罩工廠社交平台帖文）

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