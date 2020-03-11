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【最後註冊機會】口罩工廠Mask Factory今日下午5時開賣 每盒僅售20元

金融經濟 11:45 2020/03/11

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本地口罩陸續開售，繼「本土好罩」之後，Mask Factory口罩工廠亦將於周三（11日）下午5時開售口罩，另外亦推出《全面保障計劃》，每月固定向購買計劃的會員提供一盒口罩。

周三發售的屬「special edition 特別紀念版」售價為20元，20個一盒，即平均1元一個。口罩工廠表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃

《全面保障計劃》（3或6個月方案）：
口罩工廠將於每月同一時間把一盒50個由您指定的型號產品發貨送到指定地點，發貨地區亦只有香港￼￼，每人每月一盒。￼

若要購買口罩，須先加入會員【註冊連結】

註冊之後，口罩工廠會發出eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買。惟數量有限售完即止。

口罩工廠特別提醒︰「請大家別把邀請碼公開」另外，因網站系統電郵軟件只能每日發出20萬封，平均每小時一萬封左右，登記會員仍要等待。

相關文章︰【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）

【口罩供應】友和YoHo周五快閃賣口罩　5個口罩$29（附連結）

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疫情 產品 香港 口罩
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