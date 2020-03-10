【美國疫情】白宮堅稱特朗普不需受測試 多名議員政要已隔離

▲ 特朗普早前出席CPAC，會上有人受感染，但白宮堅稱特朗普無需接受新冠病毒測試，強調特朗普十分健康。

美國保守派政治行動會議（CPAC）有與會者確診新冠肺炎，總統特朗普（Donald Trump）亦有出席，外界關注特朗普會否中招。白宮稱特朗普沒有接受病毒測試，因總統未接觸感染者，亦沒有病徵。事件令美國政圈人心惶惶，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）宣布自我隔離。

【美國疫情】參議員克魯茲在家隔離14日 曾與患者接觸

【美國疫情】至尊公主號停泊奧克蘭 乘客往空軍基地隔離

CPAC在上月底一連數日舉行，事後一名與會者證實受感染，而受感染者曾與美國保守聯盟（ACU）施拉普（Matt Schlapp）握手，特朗普則又曾與施拉普握手，引起關注。

白宮發聲明，稱特朗普未有進行新冠病毒測試，因為特朗普沒有與任何新冠肺炎感染者接觸，亦無任何病徵，強調總統身體極佳（excellent），其醫生一直密切注視其健康狀況。

【美國疫情】政治會議有人中招 曾採訪記者要隔離

【美國疫情】傳染病專家：不排除封城 勿坐郵輪

不過，特朗普的幕僚長則遠不如上司淡定，最近才上任的新幕僚長梅多斯透過下屬在twitter發聲明，指他可能曾與 CPAC上的受感染者接觸，他已接受新冠病毒測試，初步呈陰性反應，身體狀況亦好，但基於安全考慮，仍然決定自我隔離14日。

CPAC出現確診者，令政界以至新聞界深感擔心，多名國會議員均宣布自我隔離，美國多間新聞機構基於安全考慮，亦要求曾採訪CPAC的記者隔離，避免「攬炒」。

【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死

【國際疫情總覽】意大利全國封城 法國首有閣員中招