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美股熔斷機制是甚麼？究竟有何作用？

環球經濟金融 13:58 2020/03/10

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美股股市周一（9日）開盤後暴瀉，道指急跌近2000點，觸發美股的熔斷機制，股市暫停交易15分鐘。

美股股市周一（9日）開盤後暴瀉，道指急跌近2000點，觸發美股的熔斷機制（Circuit breaker），股市暫停交易15分鐘，是1997年以來，美股熔斷機制首次觸發。美股市場於1987年股災後引入熔斷機制，初時以點數計，後來因美股漸漲作調整，改爲按百分比計算。

  • 甚麼是熔斷機制？

熔斷機制是一種交易保護機制，如價格波動達相應幅度，將叫停交易。正如電流過大時保險絲會熔斷。

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  • 美國熔斷機制起源？

1987 年10 月19 日美國股災，道指跌22%，史稱黑色星期一，當局遂推出熔斷機制，希望透過暫停交易，清除市場上積壓的交易，助市場回復冷靜。

  • 熔斷機制曾觸發多少次？

連同今次共兩次。1997年亞洲金融風暴期間亦曾觸發，當時熔斷機制的觸發點仍與道指的點數變化掛鈎。當時機制是，道指跌逾350點後會熔斷，跌550點後再次熔斷。

1997年的熔斷引起爭議，美股逐年上漲下，跌350點，幅度上與機制創立時不可同日而語，機制漸改為如今以百分比計算。

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  • 如何觸發熔斷機制？

美股如今是熔斷機制2013年開始推行，主要看標指，分爲3個階段。

第1階段：
與前一交易日的收市價相比，如標普500指數下跌7%，會暫停交易15分鐘。

第2階段：
與前一交易日的收市價相比，如標普500指數下跌13%，再暫停多15分鐘。

第3階段：
與前一交易日的收市價相比，如標普500指數下跌20%，馬上休市，於下一交易日恢復交易。

但如果在美國東岸時間下午3時25分或之後出現上述跌幅，熔斷機制不會觸發。

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欄名 : 天下了然

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