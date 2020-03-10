港股再現「終極死亡交叉」 逾半藍籌同出現

環球股市於「黑色星期一」暴挫後，多個主要股市步入熊市。港股亦重創，周一挫逾千點，並出現利淡訊號「終極死亡交叉」。事實上，藍籌股中均已「五癆七傷 」，有逾半數藍籌已現「終極死亡交叉」。

港股於「黑色星期一」重挫逾千點或4%，雖然未如日本及歐洲多個股市般步入熊市，但亦重傷。在技術分析上，一般以指數或股價由高位回落20%視為技術上陷入熊市，反映後市偏弱。周一恒指低位較去年4月時高位30280點回落17%，逐步逼近20%警界綫。

另方面，周一港股則出現另一熊市訊號 ─ 「終極死亡交叉」。在技術分析上，將指數的短平均綫跌穿長平均綫稱為「死亡交叉」，相反短平均綫升穿長平均綫則稱為「黃金交叉」；其中50天綫跌穿250天綫更稱為「終極死亡交叉」，相反則稱為「終極黃金交叉」。

港股近日急挫，於周一出現「終極死亡交叉」，由於是中期平均綫跌穿長期平均綫，反映後市中長期走弱。近期新冠肺炎疫情全球擴散，加上油價暴跌，大市訊速轉弱，令於2月18出現的「終極黃金交叉」，僅經過15個交易日就迅即消失，為10年以來最短。

27隻藍籌現「終極死亡交叉」

港股再現「終極死亡交叉」，加上外圍動盪，後市被看淡。事實上，藍籌股中不少股份已「五癆七傷 」，50隻藍籌，其中27隻已出現「終極死亡交叉」。10大重磅藍籌股中，出現「終極死亡交叉」的包括滙豐 （00005） 及中移動 （00941） ，另外還有中行 （03988） 及長和 （00001） 。

重磅股中，只有騰訊 （00700） 仍現強勢，不但股價仍高企於「牛熊綫」（即250天綫）之上，而且離平均綫出現「終極死亡交叉」的距離仍遠。

而「牛市三寶」另外兩隻，平保 （02318） 及港交所 （00388） ，股價均失守「牛熊綫」。其中平保現時50天綫僅高250天綫約不足1%，「終極死亡交叉」或短期內出現。

責任編輯：錢家鋒