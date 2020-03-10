時代中國：全年買地預算250至300億元人幣 料房地產銷售次季回穩

▲ 時代中國主席兼行政總裁岑釗雄指，今年可售貨值達1400億至1500億元人民幣。

時代中國 （01233） 去年合同銷售783.6億元，按年增29.3%，超額完成750億元的銷售目標。今年全年銷售目標為823億元（人民幣，下同）），主席兼行政總裁岑釗雄表示，按回款率40%至50%計，料今年買地預算為250億至300億元。

受疫情影響，多間房企需全面停工。岑釗雄稱，2月底起，除了武漢地區，其餘地區的施工及銷售已恢復正常。而公司因應疫情加強推廣綫上銷售，他認為，疫情下催促其發展，相信是大趨勢，惟目前綫上銷售的佔比不算大，而且疫情亦令市場更追求品質及寬鬆的房子，對今年銷售的安排樂觀。

他指，集團可售貨值達1400億至1500億元，相信疫情影響銷售至3月，4月將會回穩，又預計今年樓價保持平穩。

融資成本今年或低於7%

在環球大放水下，岑釗雄指，今年為好的融資窗口期，利率下降將會降低公司融資成本，去年融資成本約7.4%至7.5%，估計今年有望降至低於7%。

時代中國去年多賺18.5%至52.1億元，核心淨利潤按年升30%至54.7億元，派末期息84.45分%。

期內，營業額424.3億元，按年增23.4%。毛利率29.3%，按年跌1.6個百分點。岑釗雄表示，隨舊改項目比增加，相信毛利率有進一步提升的空間。他續指，去年有10個城市更新項目已轉化，其中8個已轉至土儲。

去年總土地儲備約為2300萬平方米，足夠應付未來3至5年發展所需。

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責任編輯：袁諾曦