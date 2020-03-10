  • 26°C
香港時間 : 2020310日 (二) 13:59
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

時代中國：全年買地預算250至300億元人幣 料房地產銷售次季回穩

金融經濟 13:21 2020/03/10

分享：

時代中國主席兼行政總裁岑釗雄指，今年可售貨值達1400億至1500億元人民幣。

時代中國 （01233） 去年合同銷售783.6億元，按年增29.3%，超額完成750億元的銷售目標。今年全年銷售目標為823億元（人民幣，下同）），主席兼行政總裁岑釗雄表示，按回款率40%至50%計，料今年買地預算為250億至300億元。

受疫情影響，多間房企需全面停工。岑釗雄稱，2月底起，除了武漢地區，其餘地區的施工及銷售已恢復正常。而公司因應疫情加強推廣綫上銷售，他認為，疫情下催促其發展，相信是大趨勢，惟目前綫上銷售的佔比不算大，而且疫情亦令市場更追求品質及寬鬆的房子，對今年銷售的安排樂觀。

他指，集團可售貨值達1400億至1500億元，相信疫情影響銷售至3月，4月將會回穩，又預計今年樓價保持平穩。

融資成本今年或低於7%

在環球大放水下，岑釗雄指，今年為好的融資窗口期，利率下降將會降低公司融資成本，去年融資成本約7.4%至7.5%，估計今年有望降至低於7%。

時代中國去年多賺18.5%至52.1億元，核心淨利潤按年升30%至54.7億元，派末期息84.45分%。

期內，營業額424.3億元，按年增23.4%。毛利率29.3%，按年跌1.6個百分點。岑釗雄表示，隨舊改項目比增加，相信毛利率有進一步提升的空間。他續指，去年有10個城市更新項目已轉化，其中8個已轉至土儲。

去年總土地儲備約為2300萬平方米，足夠應付未來3至5年發展所需。

相關文章：【內房數據】一文看清內房2月銷售：佳兆業上月合約銷售額跌34%（不斷更新）

責任編輯：袁諾曦

香港股票 時代中國控股（01233） 疫情 人民幣 武漢 中國

上一篇文章

港股再現「終極死亡交叉」 逾半藍籌同出現

下一篇文章

宜家家居進駐阿里巴巴天貓商城 開設首家第三方網上旗艦店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【入境限制】港人外遊入境限限　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【入境限制】港人外遊入境限限　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）