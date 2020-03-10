▲ 【泰國入境】抵泰檢疫3大注意 泰國民航局頒具體措施

泰國入境限制措施混亂，民航局公布具體的入境檢疫措施。泰國早前要求，香港旅客入境時，須填寫健康申報表及自我隔離14日。泰國民航局稱，來自新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫區的旅客，登機前須提供健康證明，抵達後再提交健康申報表。泰航香港辦事處最新指引稱，健康證明可由診所發出，須證明旅客「不受新冠肺炎感染」（free or safe from COVID-19）。

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抵泰檢疫程序：

1. 登機前提供健康證明；如無法提供，將不獲發登機證

2. 抵達後填寫健康申報表，交予檢疫官，並再次出示健康證明

3. 如旅客對病毒呈陽性反應，或疑似確診，將送往隔離及治療，相關費用由航空公司承擔

資料來源：CAAT、曼谷郵報

至於泰方要如何執行早前公布的自我隔離要求、是否只靠旅客自律，仍然未有詳細。香港駐曼谷經濟貿易辦事處周二回覆查時表示，仍然建議有意前往泰國的人士應密切留意泰國政府（如泰國駐香港總領事館）提供的最新資訊，以掌握事態的最新發展。

▲ 泰國入境限制措施混亂，民航局公布具體檢疫措施。

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泰國交通部部長奇觸（Saksayam Chidchob）周一（9日）在泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand，CAAT）聲明中表示，如果旅客無法提供健康證明，將不能入境；入境時再次出示健康證明以及填寫好的健康申報表（T8表格）予疾病控制官員。

奇觸警告，泰國衛生當局發現如有人偽造文書，該人會被起訴及面臨強制隔離。

奇觸強調，曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport, BKK）作為泰國主要的國際門戶，已採取嚴格的檢疫措施，遏制病毒傳播；至今機場的檢疫官和官員未出現任何發燒或其他症狀。

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泰國海事處周一亦公布了類似的入境檢疫措施，船長在靠岸24小時前，須提交所需文件。文件包括海上健康申報單、曾到過的10個港口、船員及乘客名單，以及其過去一周的體溫紀錄。違例者將面臨1,000至1萬泰銖的罰款。

衛生部門和佛統當地官員周一突擊搜查一間旅館，發現32名中國旅客在此住宿，引發當地居民擔憂。官員其後指，他們是一間私人公司的員工，來自中國浙江省，所有人身體均健康。

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記者：鄧燕君