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【看淡前景】九龍倉集團去年核心少賺58% 今年首季「生意大勢已去」（第二版）

金融經濟 13:07 2020/03/10

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九倉在業績報告中指出，今年「第一季生意大勢已去」，料年底前難回穩。小圖為公司主席吳天海「

九龍倉集團 （00004） 公布，截至2019年底止年度業績，期內股東應佔溢利為33.9億元，按年跌48.9%。若扣除投資物業重估收益淨額及特殊項目後，基礎淨盈利為27.1億元，按年跌58%。每股盈利1.11元，擬派第二次中期息0.075元，全年共派息0.325元。

期內集團收入按年跌19.9%至168.7億元，主要因為已落成確認入賬的內地項目減少導致發展物業收入下跌45%。惟集團亦指出，內地投資物業組合開始作出回報，相關收入增加14%，投資和其它收入亦有所增加，因此發展物業的跌幅被局部抵銷。

九倉股價早段曾隨大市轉升，午後轉跌0.126%，報15.86元。

2020上半年業績不樂觀

「2020年第一季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第二季恐難大幅改善。」

新冠肺炎疫情亦對集團構成重大影響，發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓；政府指示臨時關閉，再加上給予租戶租金紓緩措施，損害投資物業表現。酒店入住率下降至個位數，收入按年驟降98%。華南生產基地尚未全綫復產，遠遠未及帶動貨運流量。

集團表示，各行各業，尤其處於內地者，在過去兩個月均受重創，即使疫情開始受控，仍需數月方能復元。

「過去兩個月本為旺季，唯如今門庭冷落，即使公眾地方保持開放，顧客紛紛避免前往，酒店收入下跌至去年同期的5%以下。」主提供大幅度的租金紓緩措施及市場推廣援助。發展物業的興建及銷售陷入停頓。貨運流量微弱。

集團亦表示，目前中美關係緊張、全球經濟不穩，全國必須傾力重建經濟，料今年底前情況未能回穩。

（第二版更新股價）

相關文章︰【會德豐私有化】九倉全日跌16%　會德豐失水位跌一成

【藍籌業績】九龍倉置業去年基礎溢利減3%　海港城零售銷售額跌23%

 

香港股票 疫情 酒店 九龍倉集團（00004）
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