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【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　藍鼎去年度淨虧損大增不少於160%（不斷更新）

金融經濟 12:30 2020/03/10

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▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警︰

藍鼎

藍鼎 （00582） 公布，預期截至2019年底止年度的淨虧損，按年大增不少於160%，主要由於博彩業務淨收益大幅下降；投資物業的公平價值下降；物業、廠房及設備的減值；利息收入下降及財務成本上升；以及因各項設施逐步開幕而增加之折舊開支，與應收貿易款項及其他應收款項減值撥備的計提。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中國升海食品

中國升海食品 （01676） 公布，預期於截至2019年底止年度錄得的溢利將下跌不少於50%，主因客戶對集團的
產品需求減少，以及材料成本上漲。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 藍鼎國際（00582） 盈喜 盈警 中國升海食品（01676）
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