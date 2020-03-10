【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　偉業控股料去年盈轉虧（不斷更新）

▲ ▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜

兌吧 （01753） 預期去年虧損將按年收窄30%至40%，，加回以股份為基礎的付款、上市開支、以公允價值計量並計入損益的金融負債的公允價值變動及融資成本，經調整利潤則按年增長60%至70%。業績改善主要因收入增加，以及規模效應顯現致效率提升。

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中達集團控股 （00139） 預告，集團去年扭虧為盈，料錄得年度除稅前溢利不少於1.2億元，主要由於提供債務資本市場服務方面表現出色所致。

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今海國際 （02225） 預告，去年錄得虧損約20萬至40萬新加坡元，按年大幅減少，主要因新加坡建築行業復甦以及就貿易應收款項確認的減值虧損減少。

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滙景控股 （09968） 預告，集團去年年度溢利將按年大幅增加超過50%，主要由於集團去年交付予買家的總建築面積增加。

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盈警︰

偉業控股 （01570） 預期，集團去年由盈轉虧，錄得虧損約3000萬元（人民幣，下同），溢利減少主要由於年內確認為收益的新物業項目數量較少導致集團物業開發分部收益下降。

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興紡控股 （01968） 預告，集團去年淨利潤將按年下跌超過9成，主要因中美貿易戰惡化，美國對中國製造的牛仔成衣徵收額外的進口關稅，而致集團產品延遲付運；以及集團以具競爭力的售價及較低的利潤率承接牛仔布料訂單。

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湯臣集團 （00258） 預期，集團去年純利將按年大幅下跌約6成，主要因在2018年，集團根據會計準則對投資物業進行市場估值錄得公平值變動而產生大額的未變現收益，該等物業去年的公平值變動較少，故預期集團業績有所下跌。

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藍鼎 （00582） 公布，預期截至2019年底止年度的淨虧損，按年大增不少於160%，主要由於博彩業務淨收益大幅下降；投資物業的公平價值下降；物業、廠房及設備的減值；利息收入下降及財務成本上升；以及因各項設施逐步開幕而增加之折舊開支，與應收貿易款項及其他應收款項減值撥備的計提。

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順誠 （00531） 預期去年由盈轉虧，錄得虧損約4500萬美元（約3.5億港元），主要因美國去年對中國出口商品徵收的貿易關稅從10%上升至25%，從而導致銷售額按年減少約4.5%，以及一間中國附屬公司產能下降導致物業、廠房及設備的非現金減值約4,200萬美元。

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中國升海食品 （01676） 公布，預期於截至2019年底止年度錄得的溢利將下跌不少於50%，主因客戶對集團的

產品需求減少，以及材料成本上漲。

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