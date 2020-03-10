資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享）

港股昨隨美股道指期貨外圍反彈，恒指回升300多點，主要由於中美兩大國均見正面發展。美國方面，總統特朗普周一預告將推財政政策，寬減個人稅款及支援時薪工人（即散工）；中國方面，官媒報導國家主席習近平到訪武漢，市場解讀為疫情受控，資金避險情緒稍減退。

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