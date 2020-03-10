資金避險稍退潮 跌市反彈未脫險（訂戶專享） 金融經濟 18:11 2020/03/10 分享： 港股昨隨美股道指期貨外圍反彈，恒指回升300多點，主要由於中美兩大國均見正面發展。美國方面，總統特朗普周一預告將推財政政策，寬減個人稅款及支援時薪工人（即散工）；中國方面，官媒報導國家主席習近平到訪武漢，市場解讀為疫情受控，資金避險情緒稍減退。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 2020/03/09 油價重創美股債市 黑天鵝閃現（訂戶專享） 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） 2020/03/06 減息未立竿見影 央行抗疫仍須放水（訂戶專享） A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 2020/03/05 A股重返疫情前 獲捧外資避風港?（訂戶專享） 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 2020/03/04 【美國減息】儲局減息追歐趕日 美國負利率指日可待?（訂戶專享） 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 2020/03/03 救經濟必先救信心 全球協調救市合時（訂戶專享） 中國 美國 石油 肺炎 債券 疫情 財政政策 香港股票 恒生指數 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入