意大利全國封城 感染新冠肺炎人數超越南韓

▲ 意大利全國封城,國民跨區流動受限。

意大利疫情惡化,新型冠狀病毒肺炎(又稱武漢肺炎)確診人數升至逾9000人,超越南韓成為中國以外最大疫情國。意大利當局宣布,將封城措施由意大利北部廣泛地區,擴展至全國,是全球首個全國封城的國家。

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)周一晚上發表電視講話,宣布將原本只在倫巴底(Lombardy)等北部地區的封城措施,擴展至全國,約6000萬國民全部受影響。新令周二起實施,持續至4月3日。

他稱意大利的新冠肺炎感染人數及死亡人數增長迅速,「為了國家的利益,我們必須放棄一些東西,我們必須馬上行動」,他呼籲國民同心合力,遵行這些嚴厲措施。

孔特接受當地報章訪問時,引用英國名首相邱吉爾(Winston Churchill)名句,稱:「這是我們最黑暗的時候,但我們必將勝利(it's our darkest hour but we will make it)。」

封城禁令下跨區流動受到限制,國民不得離開居住區域,除非有已證明屬緊急的需要,例如醫療原因或工作等,不過火車等公共交通未有停止運作。意大利所有體育賽事暫停,包括意大利甲組聯賽及東京奧運資格賽。

記者:林建忠