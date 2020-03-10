意大利全國封城 感染新冠肺炎人數超越南韓

▲ 意大利全國封城，國民跨區流動受限。

意大利疫情惡化，新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）確診人數升至逾9000人，超越南韓成為中國以外最大疫情國。意大利當局宣布，將封城措施由意大利北部廣泛地區，擴展至全國，是全球首個全國封城的國家。

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意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周一晚上發表電視講話，宣布將原本只在倫巴底（Lombardy）等北部地區的封城措施，擴展至全國，約6000萬國民全部受影響。新令周二起實施，持續至4月3日。

他稱意大利的新冠肺炎感染人數及死亡人數增長迅速，「為了國家的利益，我們必須放棄一些東西，我們必須馬上行動」，他呼籲國民同心合力，遵行這些嚴厲措施。

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孔特接受當地報章訪問時，引用英國名首相邱吉爾（Winston Churchill）名句，稱：「這是我們最黑暗的時候，但我們必將勝利（it's our darkest hour but we will make it）。」

封城禁令下跨區流動受到限制，國民不得離開居住區域，除非有已證明屬緊急的需要，例如醫療原因或工作等，不過火車等公共交通未有停止運作。意大利所有體育賽事暫停，包括意大利甲組聯賽及東京奧運資格賽。

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記者：林建忠