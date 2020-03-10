  • 25°C
香港時間 : 2020310日 (二) 12:27
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

意大利全國封城 感染新冠肺炎人數超越南韓

環球社會熱點 11:49 2020/03/10

分享：

意大利全國封城，國民跨區流動受限。

意大利疫情惡化，新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）確診人數升至逾9000人，超越南韓成為中國以外最大疫情國。意大利當局宣布，將封城措施由意大利北部廣泛地區，擴展至全國，是全球首個全國封城的國家。

【意大利疫情】政府將撥311億元 助業界渡過難關

【法國疫情】文化部長赴國會後確診 5議員早前染病

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）周一晚上發表電視講話，宣布將原本只在倫巴底（Lombardy）等北部地區的封城措施，擴展至全國，約6000萬國民全部受影響。新令周二起實施，持續至4月3日。

他稱意大利的新冠肺炎感染人數及死亡人數增長迅速，「為了國家的利益，我們必須放棄一些東西，我們必須馬上行動」，他呼籲國民同心合力，遵行這些嚴厲措施。

奧地利總理: 意大利非常措施歐洲各國遲早仿傚

意大利籲叫停意甲 英媒：英超未來幾周或閉門作賽

孔特接受當地報章訪問時，引用英國名首相邱吉爾（Winston Churchill）名句，稱：「這是我們最黑暗的時候，但我們必將勝利（it's our darkest hour but we will make it）。」

封城禁令下跨區流動受到限制，國民不得離開居住區域，除非有已證明屬緊急的需要，例如醫療原因或工作等，不過火車等公共交通未有停止運作。意大利所有體育賽事暫停，包括意大利甲組聯賽及東京奧運資格賽。

【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千

【國際疫情總覽】意大利全國封城 法國首有閣員中招

記者：林建忠

疫情 歐洲 傳染病 孔特 意大利 冠狀病毒 體育賽事 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200

下一篇文章

【法國疫情】文化部長赴國會後確診 5議員早前染病
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千
【歐洲疫情分佈圖】意大利增近1500確診 德法確診均破千
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【油價暴瀉】俄羅斯背叛油組拒再減產 劍指美國頁岩油
【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200
【日本疫情分佈圖】「或捱到明年」確診突破1200
【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死
【美國疫情分佈圖】紐約超越西岸140確診 全美26死
【加拿大疫情分佈圖】多倫多卑詩省重災 全國增至132宗確診
【加拿大疫情分佈圖】多倫多卑詩省重災 全國增至132宗確診
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間12:00）