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【習近平訪武漢】習近平訪武漢　中港股市V彈後美股夜市也急升（第二版）

金融經濟 13:43 2020/03/10

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習近平到訪武漢消息傳出後，恒指由失守25000點反彈。

中國國家主席習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，消息被解作為中國疫情受控，內地有信心消除新冠肺炎疫情。中港股市隨即由跌轉升，上證半日升0.6%，港股早市已反彈逾400點或1.6%。

恒生指數今早高開245點，大市其後曾倒跌，更一度再次失守25000點水平，不過大市於接近11點開始觸底反彈，呈V型走勢，午市早段升逾500點。

至於內地股市走勢相若，上證指數一度跌至2905點，其後接近11點走勢急速向上，半日升0.6%，報2961點。至於習近平訪武漢消息則於約11點公布，時間上配合。

事實上，扣除湖北省與境外輸入這兩個來源，其他地區已連續3天新增確診掛零。湖北境內除了武漢市，其他16個市州3月9日也無新增確診。中國31個省市區2019冠狀病毒疾病（COVID-19）昨新增確診病例19例，新增死亡病例17例（湖北17例），新增疑似病例36例。

不單，港股A股急彈，美國道指夜期在香港午後也急彈，道指夜期升幅擴大至850點以上，黑期更彈升近1000點。

（第二版：加入美股期貨交易情況）

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