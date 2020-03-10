本土好罩masHker2萬張籌　1分鐘內派發完（附連結）

▲ 本土好罩將於周二（10日）下午1時開始就預售口罩派籌。

社企masHker本土好罩在本地設廠生產口罩，第一批口罩預售於周二（10日）下午1時開始派籌。派發籌數為兩萬張，每盒共有51個口罩。是次屬慈善預售，在購買口罩的同時，masHker會按照購買數量捐出額外口罩予指定慈善病友或團體。

【更新時間：13：03】

據社企masHker顯示，所有籌號已派發完畢。

**【領籌網址連結】**

登記六部曲

1. 於活動開始後，登入領籌網址

2. 填寫個人電郵地址作登記，每個電郵地址只可領籌一次

3. 耐心等待結果，若登記成功，您會很快看到您的登記電郵地址和領籌號碼。 若不成功，頁面會顯示領籌不成功。系統將於下午1時15分至3時之間發出電郵至成功登記者

4. 成功登記之電郵中有一條專屬您的購買連結及購買碼，該購買碼只能使用一次。已收到電郵的顧客，系統確保可於當天23：59前到購買連結結帳

5. 進入購買連結，二選一，選擇產品並加入購物車，請不要更改貨品數量 ，維持數量為「1」，然後選取送貨或取貨方式。記得結帳時，不用心急，可慢慢填上所需資料

6. 選擇付款方式，輸入購買碼完成交易

價錢：

「買二捐一」：248元（2盒自用口罩+1盒捐贈口罩）；或「買四捐二」：496元（4盒自用口罩+2盒捐贈口罩）

據masHker社交媒體專頁資料，首批口罩預計於今年4月初正式投產，出貨日期定於4月底。

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