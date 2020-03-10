華潤堂出售抗疫必備套裝$130 包$80一盒口罩（附分店地址）

▲ 華潤堂公布，今日將出售價值$130元的抗疫必備套裝。

華潤堂在官方facebook上公布，將於今日（3月10日）所指定的分店出售價值$130抗疫必備套裝，優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。

該套裝包括成人口罩50個裝1盒、酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、除菌濕紙巾32片1件。

▲ 華潤堂表示，一盒50個口罩價值$80。

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下列為華潤堂分店一覽表：