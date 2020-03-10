華潤堂出售抗疫必備套裝$130 包$80一盒口罩（附分店地址）

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【口罩供應】masHker本土好罩1時正式預售 派2萬張籌（附連結）
華潤堂在官方facebook上公布，將於今日（3月10日）所指定的分店出售價值$130抗疫必備套裝，優惠只限今天，每人限購一套，數量有限，售完即止。產品基於衛生理由，不設換貨或退款。
該套裝包括成人口罩50個裝1盒、酒精殺菌消毒噴霧100毫升2支、除菌濕紙巾32片1件。
下列為華潤堂分店一覽表：
|分店
|分店地址
|營業時間
|1
|香港仔店
|香港香港仔中心第四期地下6F號舖
|9：00am - 8：00pm
|2
|士美菲路店
|香港士美菲路45-51號低層地下5A號舖
|10：00am - 8：00pm
|3
|西營盤正街店
|香港西營盤正街36號地下
|9：00am - 8：00pm
|4
|中環店
|香港中環鴻德大廈地下A舖
|9：00am - 8：00pm
|5
|灣仔店
|香港灣仔華潤大廈1樓102號舖
|10：00am - 8：00pm （星期一至星期五）
|（星期六、星期日及公眾假期休息）
|6
|北角健威坊店
|香港北角健威坊商場LG/F L1C號舖
|10：00 am - 9：00 pm
|7
|太古城店
|香港太古城地下層061號
|10：30am - 8：30pm
|8
|安達店
|九龍秀茂坪安達邨安達商場LG09號舖
|10：30am - 8：00pm
|9
|藍田店
|九龍藍田啓田購物中心三樓319號舖
|10：00am - 8：00pm
|10
|觀塘物華街店
|九龍觀塘南洋大樓地下C舖
|9：00 am - 9：00 pm
|11
|德福廣場店
|九龍灣德福廣場530A-530B號舖
|10：00am - 8：00pm
|12
|淘大商場店
|九龍九龍灣淘大商場地下G186舖
|10：00am - 8：30pm
|13
|晴朗商場店
|九龍九龍城啟晴邨晴朗商場A005舖地下
|10：00am - 9：00pm
|14
|荷里活廣場店
|九龍鑽石山荷里活廣場三層331號舖
|10：00am - 8：30pm
|15
|慈雲山店
|九龍慈雲山購物中心四樓405號舖
|9：30am - 8：00pm
|16
|黃大仙中心北館店
|九龍黃大仙中心北館2樓N210號舖
|10：00am - 8：00pm
|17
|樂富中心店
|九龍樂富廣場2樓2115號舖
|9：00am - 8：00pm
|18
|太子店
|九龍太子合盈商業中心地下
|10：00am - 8：00pm
|19
|亞皆老街店
|九龍旺角利豐大廈地下A&B號舖
|10：00am - 8：00pm
|20
|油麻地店
|九龍油麻地禮基大廈地下1號舖
|10：00am - 8：00pm
|21
|黃埔店
|九龍紅磡黃埔花園第3期地下7號舖
|10：30am - 8：30pm
|22
|土瓜灣店
|九龍土瓜灣勝裕閣地下A 舖
|10：00am - 8：00pm
|23
|佐敦店
|九龍佐敦福樂大廈地下B舖
|10：00am - 8：00pm
|24
|國際廣場店
|九龍尖沙咀國際廣場LG/F 7號舖
|10：00am - 8：00pm
|25
|奧海城店
|九龍奧海城商場二期1字樓138舖
|10：00am - 8：00pm
|26
|青衣店
|新界青衣長發廣場2樓214A號舖
|9：00am - 8：00pm
|27
|青衣城店
|新界青衣城3樓323A號舖
|10：00am - 8：30pm
|28
|逸東商場店
|新界東涌逸東商場1樓113號舖
|10：00am - 9：00pm
|29
|美孚店
|九龍美孚新邨萬事達廣場地下N69B&C舖
|9：00am - 8：00pm
|30
|石蔭店
|新界葵涌石蔭購物商場地下10號舖
|9：00am - 8：00pm
|31
|荃灣千色匯店
|新界荃灣荃灣千色匯地下G007舖
|9：00am - 8：00pm
|32
|荃灣海之戀店
|荃灣海之戀商場3樓3032-3033號舖
|10：00am - 8：30pm
|33
|屯門市廣場店
|新界屯門市廣場第二期一樓3B，5B，6-9號舖
|10：00am - 8：00pm
|34
|屯門時代店
|新界屯門巿時代廣場南翼2樓17及18號舖
|10：00am - 8：00pm
|35
|屯門良景店
|新界屯門良景商場4樓L432號舖
|9：30am - 8：00pm
|36
|屯門蝴蝶廣場店
|新界屯門蝴蝶廣場地下R114號舖
|9：00am - 8：00pm
|37
|粉嶺帝庭軒店
|新界粉嶺帝庭軒購物商場一層30A號舖
|10：00am - 9：00pm
|38
|元朗阜財街店
|新界元朗阜財街45-49號富財樓5號地下
|10：00am---8：00pm
|39
|元朗裕景坊店
|新界元朗裕景坊15-19，23-25號玉成大廈地下C舖
|10：00am---8：00pm
|40
|朗屏商場店
|新界元朗朗屏商場1樓L112號舖
|10：00am - 9：00pm
|41
|元朗青山公路店
|新界元朗青山公路239-247A號萬昌樓地下D舖
|10：00am - 8：00pm
|42
|元朗青山公路100號店
|新界元朗青山公路元朗段100號地下前座
|10：00am - 8：00pm
|43
|天水圍天耀廣場店
|新界天水圍天耀廣場LG 1/F LG17舖
|10：00am - 8：00pm
|44
|天水圍頌富店
|新界天水圍T Town North二樓N204號舖
|10：00am - 8：00pm
|45
|上水中心店
|新界上水中心二層2053舖
|10：00am - 8：00pm
|46
|上水彩園店
|新界上水彩園廣場3樓30號舖
|10：00am - 8：00pm
|47
|粉嶺花都店
|新界粉嶺花都廣場地下A42號舖
|10：30am - 8：00pm
|48
|粉嶺名都店
|新界粉嶺名都商場二層23舖
|10：00am - 9：00pm
|49
|沙田廣場店
|新界沙田廣場3層29A&B舖
|10：00am - 8：00pm
|50
|沙田沙角商場店
|新界沙田沙角路5號沙角邨沙角商場2樓214號舖
|9：30am - 8：30pm
|51
|馬鞍山頌安店
|新界沙田頌安邨頌安商場地下3B舖
|10：00am - 9：00pm
|52
|馬鞍山新港城店
|新界馬鞍山新港城中心2樓2317號舖
|10：00am - 8：30pm
|53
|將軍澳新都城店
|新界將軍澳新都城二期地下高層UG82-84號舖
|10：00am - 9：00pm
|54
|將軍澳厚德店
|新界將軍澳厚德邨TKO Gateway 東翼1樓E156號舖
|10：00am - 9：00pm
|55
|將軍澳尚德廣場店
|新界將軍澳唐明街2號尚德廣塲二樓248-249號舖
|10：00am - 8：00pm
|56
|調景嶺彩明商場店
|新界調景嶺彩明商場二樓207號舖
|10：00am - 9：00pm