利率期貨料儲局本月100%減0.75厘  2成機會減1厘

俄羅斯與沙特打石油價格戰，油價急挫引爆環球股滙動盪，道指急瀉逾2000點。市場恐慌情緒未減，對美國聯儲局減息救市的預期持續升溫。

隔夜美股經歷「黑色星期一」，一開市急挫逾7%，罕有地觸發「熔斷」，要停市15分鐘。道指收市瀉2013點或7.8%，為歷來最大單日點數跌幅。

金融市場持續波動，盡管儲局於上周二已緊急減息0.5厘救市，市場預期儲局會再減息救市。儲局將於下周二及周三舉行議息會議，據芝加哥商業交易所（CME）的利率期貨分析工具Fedwatch顯示，市場預期屆時再減息0.75厘的機會是100%。倘預期成真，即儲局於不足1個月內減息1.25厘，為2008年金融海潚以來首次。

市場對儲局減息預期升溫

另外，於昨夜美國急挫時，Fedwatch曾顯示逾5成機會，下周會減息1厘。現時，數字顯示仍有近2成機會下周會減1厘。

市場對儲局減息的預期不斷升溫，Fedwatch顯示，早於1日前，市場仍主流預期下周減息半厘，當時僅預期近3成的機會減0.75厘。

市場預期儲局減息步伐持續，到4月份，減至「零厘」，即較現時共減息1厘的機會近半。

責任編輯：錢家鋒

