新冠疫情成全球金融風險指示劑

自1月20日以來，疫情影響區域的邊際變化是市場大範圍動盪的引爆器，而每日新增確診破百也成為了主要股指相對表現的指示劑。

1月中下旬以來，受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續發酵影響，企業盈利預期差帶來市場調整壓力，而風險溢價急劇變化更成為短期波動的根源。從1月中旬至2月中旬，新冠肺炎疫情主要集中在中國內地，新增確診人數經歷了初期急劇攀升，到有效隔離和其他相關政策大力介入後穩步下滑。但2月中旬之後，海外的疫情開始惡化，以日、韓為代表的亞洲國家新增確診人數開始躍升。2月最後一周，亞洲之外的其他地區疫情開始呈現出全球擴散的態勢，除南極洲外全球各大洲均出現感染病例，中國以外共55個國家和地區報告新冠肺炎累計確診病例超過6000例，世衛組織將新冠疫情全球風險級別上調為「非常高」。在此期間，疫情對全球金融市場的衝擊也呈現出「局部爆發-外溢擴散-共振回溢」的三階段演化，疫情所涉區域的邊際變化是市場大範圍動盪的關鍵，每日新增確診破百似乎成為了市場相對表現的指示劑。

第一階段，A股和MSCI中國指數相對承壓。由於疫情集中爆發於中國湖北省（武漢市），在1月19日至2月7日的三個交易周內，疫情對金融市場的衝擊呈現出明顯的漣漪效應，滬深300指數相對MSCI中國、MSCI亞洲、MSCI全球指數分別累計下跌1.0%、3.5%、5.3%，其中A股在2月3日重新開市後出現了顯著的單日補跌。

第二階段，A股相對MSCI亞洲指數出現顯著反彈。在2月10日至2月21日的兩個交易周內，隨着全國性防控措施的開展，湖北以外疫情得到明顯控制，但疫情在亞洲其他主要國家出現蔓延跡象。其中，2月17日是關鍵的疫情變化拐點，中國除湖北之外每日新增確診首次降至100以下，而除中國之外的MSCI亞洲指數包含國家每日新增確診病例升至100以上，這也引起亞洲股市整體回調，兩周內滬深300指數相對MSCI亞洲指數從累計跌3.5%到升5.0%。

第三階段，歐美股市相對亞洲股市出現重挫。2月最後一周，亞洲之外的疫情開始爆發，全球除MSCI亞洲指數包含國家外的每日新增確診病例升至100以上並持續上行，美歐股市開始出現顯著回調。儘管主要指數均創下了新冠疫情以來最大的單周跌幅，但歐美股市的暴跌使得滬深300指數相對MSCI全球指數的累計漲幅擴大到5.0%。