救援物資鬥拋詩句、金句,成為各地傳送心意的特色,小米 (01810) 日前向意大利政府捐贈了數萬個FFP3口罩,以幫助該國緩解物資短缺問題,抗擊新冠病毒的傳播。

在口罩的大木箱上,小米引用了古羅馬哲學家塞內加的金話:We are waves of the same sea, leaves of the same tree, flowers of the same garden(我們是同海之浪,同樹之葉,同園之花)。