▲ 道指期貨升426點 黑期升約260點（不斷更新）

美股急瀉逾2000點，俄羅斯與沙特打石油價格戰，加上新冠肺炎疫情蔓延，道指瀉2013點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約302點，失守25000點。

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【08：02】紐約期油昨跌逾兩成後，今早於亞洲交易時段升3.4%，報32.2美元。

【07：59】滙豐 （00005） ADR折合47.33元，跌近3%；騰訊 （00700） ADR折合371.2元，跌1.6%。

【07：54】黑期最新升約260點，報25184點；道指期貨升426點，報24303點。

【07：50】綜合情緒指標的CNN恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）顯示，市場由1個月的貪婪（Greed），變為現時極度恐懼（Extreme Fear），指數更跌至3。

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【07：00】道指最多曾瀉2158點，收報23851點，瀉2013點或7.8%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，收報2746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

港股ADR收報24737點，跌302點或1.2%；恒指夜期收報24786點，跌64點或0.3%，低水254點。

道指瀉2013點標指曾觸發熔斷 港股ADR跌302點

責任編輯︰梁浩碩