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港股尾市升逾300點　滙豐反彈乏力升幅收窄（不斷更新）

金融經濟 15:32 2020/03/10

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道指期貨升426點　黑期升約260點（不斷更新）

美股急瀉逾2000點，俄羅斯與沙特打石油價格戰，加上新冠肺炎疫情蔓延，道指瀉2013點，亞股先跌後回順，至於港股高開245點，恒生指數開報25285點後，一度倒跌失守25000點，惟國家主席習近平訪武漢，加上市場憧憬美國總統特朗普推減稅措施刺激經濟，大市V彈，恒生指數半日升454點，成交760億元。

恒指急插逾千點後　何時反彈？（附撈貨建議）

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【黃金價格】金價衝1700美元後回落 撈貨須謹慎？

【15：31】除滙豐 （00005） 外，友邦 （01299） 升幅亦收窄至0.4%；中移動 （00941） 逆市跌0.7%。

【15：29】道指期貨升幅略為收窄，報24562點，升685點。

【15：25】港股尾市升勢回順，恒生指數升幅收窄至400點以下，恒指最新報25404點，升364點。

【15：19】滙豐 （00005） 最多升逾1%高見49.55元，惟50元關以下已反彈乏力，最新報49.05元，升0.6%。

【15：16】港股維持升逾400點。恒生指數升424點，報25464點。

【15：01】內地A股午後升幅擴大，上證收報2996點，升1.8%；深證收報11403點，升2.7%；創業板指收報2148點，升2.7%。

【14：57】騰訊 （00700） 升幅擴大至3.1%，上試390元水平。

【14：42】滬深兩市成交額連續兩日突破萬億元人民幣。

【14：39】內銀股升幅擴大，其中工行 （01398） 升4.7%；建行 （00939） 升3.2%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 升2.3%。

據報人行近日下發《關於加強存款利率管理的通知》，規範業內俗稱「智慧存款」的靠檔計息、結構性存款等產品，要求銀行創新存款產品整改，相信有助降低存款成本。

【14：30】日股倒升。日經225指數收報19867點，升168點或0.9%。

【14：30】野村籲買舜宇 （02382） ，舜宇股價升近6%。另外，瑞聲 （02018） 升4%；丘鈦 （01478） 升1.3%；高偉電子 （01415） 升1.9%。

【14：26】中國海升食品 （01676） 乾跌11%，成交僅13.6萬。中國海升食品中午發盈警，料溢利將下跌不少於50%。

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　藍鼎去年度淨虧損大增不少於160%（不斷更新）

【14：11】內航股愈升愈有，南航 （01055） 升4.2%；東航 （00670） 破底後倒升4.3%；國航 （00753） 升6%。

【14：10】港股成交已突破1000億元，至1008億元。

【13：58】國際油價升幅擴大，紐約期油升7.7%，報33.52元；布蘭特期油升8.2%，報37.19元。

【13：55】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升3.3%，一度重上200元大關；騰訊 （00700） 升2.5%；美團 （03690） 升3.8%，上試重上100元關口。

瑞典家居品牌宜家家居（IKEA）今日正式進駐阿里巴巴 （09988）  旗下天貓商城，開設全球首個第三方平台的線上官方旗艦店。

宜家家居進駐阿里巴巴天貓商城 開設首家第三方網上旗艦店

【阿里巴巴】阿里達摩院成立XG實驗室　專注研發5G技術

【13：52】美國10年期債息升至0.68厘。

道指期貨升近900點，升876點，報24753點。

【習近平訪武漢】道指期貨升逾850點　黑期升幅逼近千點

【13：50】港股最新升約450點，於25500點水平上落。

【13：31】舜宇 （02382） 升半成，暫為表現最佳藍籌；中移動 （00941） 升近0.1%，藍籌中表現最差。

【13：13】藍籌濠賭股午後抽升，銀娛 （00027） 升4.5%；金沙 （01928） 升2.1%。

【13：08】中資金融股造好，建行 （00939） 升2.9%；工行 （01398） 升3.7%；中行 （03988） 升2%；農行 （01288） 升2.6%。

【13：07】A股午後升幅亦擴大，深證升2%；創業板指升1.9%，上證升1.4%。

【13：03】九倉 （00004） 績後逆市跌0.3%。九倉公布，截至2019年底止年度業績，期內股東應佔溢利為33.9億元，按年跌48.9%。若扣除投資物業重估收益淨額及特殊項目後，基礎淨盈利為27.1億元，按年跌58%。

【看淡前景】九龍倉集團去年核心少賺58% 今年首季「生意大勢已去」

【13：02】早前已發盈警的佐丹奴 （00709）  公布去年業績，純利按年大跌52.1%至2.3億元；每股派末期息4.4仙。佐丹奴績後升逾5%。

佐丹奴少賺五成削派息 同店銷售跌一成

【零售寒冬】周大福執董減薪30%3個月 　港澳約20間分店仍暫停營業

【13：01】港股午後初段升勢延續，恒生指數升逾500點，最新升522點，報25562點。

【12：47】日股倒升，日經225指數報19807點，升108點或0.6%。

【12：36】避險情緒略為降溫，美元兌日圓跌至104.21。

【12：30】道指期貨升598點，報24475點。黑期升約560點，報25492點。

【12：00】習近平訪武漢，恒生指數半日抽升454點，中午收報25494點。國指中午收報10204點，升219點或2.2%。主板成交760億元。

滙豐 （00005） 反彈1.2%，中午收報49.35元；騰訊 （00700） 半日升2.1%，中午收報385.4元。

【新冠肺炎】習近平訪武漢　為何中港股市齊倒升？

【11：48】港股臨近中午收市升幅擴大，恒生指數升約430點，見25470點。

【11：40】恒生指數升幅擴大至近400點。

【11：32】國家主席習近平今早乘飛機抵達湖北省武漢市，考察湖北和武漢新冠肺炎疫情防控工作，內地股市半日倒升。

【11：23】港股升幅再次擴大逾250點。

【11：10】SOHO中國 （00410） 抽升35%，破頂高見4.14元。

SOHO中國飈逾三成破頂後中途停牌 報道指黑石集團擬私有化

【11：05】騰訊 （00700） 回升0.6%，帶動恒生指數升近100點，重上25100點水平。

【11：01】部分5G概念股下跌，中興 （00763） 跌3.1%；京信通信 （02342） 跌4.4%；中芯 （00981） 跌1%。

【10：55】港股再次回升，恒生指數最新升約50點。

【10：50】根據彭博億萬富翁指數，全球首富電商巨企亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）的身家，單日蒸發55.6億美元。排第二的微軟創辦人Bill Gates，身家蒸發51.2億美元，排第三的LVMH集團總裁Bernard Arnault身家蒸發43.6億美元。

【環球股災】環球股市急瀉　全球富豪身家縮水有幾多？

【10：46】ATM 3股中，僅阿里巴巴 （09988） 升0.2%；騰訊 （00700） 倒跌0.1%；美團 （03690） 倒跌2%。

【10：41】港股一度再次跌穿25000點水平，低見24992點，現於25000點水平爭持。

【10：30】港股倒跌，恒生指數報25033點，再次下試25000點支持。

【10：16】重磅藍籌騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、中移動 （00941） 轉跌0.3%。

至於友邦 （01299） 跌幅擴大至近1%，跌穿71元水平，破底低見70.7元。

【10：13】恒生指數升幅收窄至不足50點。

【10：04】港股今早反彈近350點後，升幅逐步收窄，恒生指數最新升約110點，報25150點。

【09：59】中國飛鶴 （06186） 續升近一成，破頂高見12.84元。中國飛鶴上日正式納入滬港通及深港通。

另外，新納入深港通的心動 （02400） ，股價亦升近7%。

【09：54】渣打 （02888） 失守50元水平，渣打股價逆市跌逾3%，破底低見49.2元。

【09：49】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、恒大 （03333） 分別升逾1%；碧桂園 （02007） 升2.2%。

【09：45】恒生指數雖升逾200點，惟部分重磅藍籌逆市向下，滙豐 （00005） 曾破底跌0.1%；友邦 （01299） 曾破底跌近0.1%。

【09：41】金斯瑞生物科技 （01548） 公布，就其細胞治療業務在美國分拆上市進行建議分拆，金斯瑞生物科技低開倒升0.1%。

【新股IPO】金斯瑞生物科技建議分拆傳奇生物赴美上市

【09：36】港股早段升勢回順，恒生指數最新升約200點。

【09：34】滙豐 （00005） 早段破底低見48.4元後回穩，最新回升0.1%，報48.8元。

【09：33】內地股市倒升，上證升0.6%，深證升1.1%，創業板指升1.2%。

【09：30】中國2月CPI按年升5.2%符預期。中國2月PPI按年跌0.4%，預期為跌0.3%。

【09：28】內地3大股指低開，上證跌0.8%，深證跌0.8%，創業板指跌近0.5%。

【09：26】國際油價反彈，中海油 （00883） 高開3%；中石化 （00386） 升0.3%；中石油 （00857） 則平開。

【09：24】道指期貨升幅進一步擴大，道指期貨升587點，報24464點。

【09：20】恒生指數升245點或1%，開報25285點。國指開報10115點，升130點或1.3%。

滙豐 （00005） 未止跌，股價低開0.7%，開報48.4元；騰訊 （00700） 升1.2%，開報382元。

【09：16】人民幣中間價報6.9389，下調129點子。

【09：15】即月期指開報25148點，升298點或1.2%。

【09：10】國際油價升逾5%，紐約期油報32.73美元，布蘭特期油報36.22美元。

【09：08】美元兌日圓回升至103.59。

美國10年期債息回升至0.69厘。

【08：47】日股趺幅擴大至逾3%，日經225指數跌655點或3.3%，報19043點。

【08：44】美國總統特朗普表示，美國政府將與參議院討論降低薪資稅（payroll tax；僱主出糧予僱員時所繳稅項）的可能性，為受新冠肺炎疫情打擊的經濟，尋求極具實質性的紓困措施。

【新冠肺炎】特朗普表示將與國會討論下調薪資稅

【08：30】日經225指數跌554點或2.8%，報19143點；首爾KOSPI指數跌0.4%，報1946點。

【08：02】紐約期油昨跌逾兩成後，今早於亞洲交易時段升3.4%，報32.2美元。

【07：59】滙豐 （00005） ADR折合47.33元，跌近3%；騰訊 （00700） ADR折合371.2元，跌1.6%。

【07：54】黑期最新升約260點，報25184點；道指期貨升426點，報24303點。

【07：50】綜合情緒指標的CNN恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）顯示，市場由1個月的貪婪（Greed），變為現時極度恐懼（Extreme Fear），指數更跌至3。

【環球股災】美股恐懼與貪婪指數跌至3 市場「極度恐懼」

【07：00】道指最多曾瀉2158點，收報23851點，瀉2013點或7.8%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，收報2746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

港股ADR收報24737點，跌302點或1.2%；恒指夜期收報24786點，跌64點或0.3%，低水254點。

道指瀉2013點標指曾觸發熔斷　港股ADR跌302點

【盈警盈喜】一文看清企業盈喜盈警　藍鼎去年度淨虧損大增不少於160%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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