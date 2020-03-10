恒生指數升245點　滙豐逆市續跌0.7%（不斷更新）

▲ 道指期貨升426點 黑期升約260點（不斷更新）

美股急瀉逾2000點，俄羅斯與沙特打石油價格戰，加上新冠肺炎疫情蔓延，道指瀉2013點，亞股先跌後回順，至於港股高開245點，恒生指數開報25285點。

恒指急插逾千點後 何時反彈？（附撈貨建議）

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【09：36】港股早段升勢回順，恒生指數最新升約200點。

【09：34】滙豐 （00005） 早段破底低見48.4元後回穩，最新回升0.1%，報48.8元。

【09：33】內地股市倒升，上證升0.6%，深證升1.1%，創業板指升1.2%。

【09：30】 中國2月CPI按年升5.2%符預期。中國2月PPI按年跌0.4%，預期為跌0.3%。

【09：28】內地3大股指低開，上證跌0.8%，深證跌0.8%，創業板指跌近0.5%。

【09：26】國際油價反彈，中海油 （00883） 高開3%；中石化 （00386） 升0.3%；中石油 （00857） 則平開。

【09：24】道指期貨升幅進一步擴大，道指期貨升587點，報24464點。

【09：20】恒生指數升245點或1%，開報25285點。國指開報10115點，升130點或1.3%。

滙豐 （00005） 未止跌，股價低開0.7%，開報48.4元；騰訊 （00700） 升1.2%，開報382元。

【09：16】人民幣中間價報6.9389，下調129點子。

【09：15】即月期指開報25148點，升298點或1.2%。

【09：10】國際油價升逾5%，紐約期油報32.73美元，布蘭特期油報36.22美元。

【09：08】美元兌日圓回升至103.59。

美國10年期債息回升至0.69厘。

【08：47】日股趺幅擴大至逾3%，日經225指數跌655點或3.3%，報19043點。

【08：44】美國總統特朗普表示，美國政府將與參議院討論降低薪資稅（payroll tax；僱主出糧予僱員時所繳稅項）的可能性，為受新冠肺炎疫情打擊的經濟，尋求極具實質性的紓困措施。

【新冠肺炎】特朗普表示將與國會討論下調薪資稅

【08：30】日經225指數跌554點或2.8%，報19143點；首爾KOSPI指數跌0.4%，報1946點。

【08：02】紐約期油昨跌逾兩成後，今早於亞洲交易時段升3.4%，報32.2美元。

【07：59】滙豐 （00005） ADR折合47.33元，跌近3%；騰訊 （00700） ADR折合371.2元，跌1.6%。

【07：54】黑期最新升約260點，報25184點；道指期貨升426點，報24303點。

【07：50】綜合情緒指標的CNN恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）顯示，市場由1個月的貪婪（Greed），變為現時極度恐懼（Extreme Fear），指數更跌至3。

【環球股災】美股恐懼與貪婪指數跌至3 市場「極度恐懼」

【07：00】道指最多曾瀉2158點，收報23851點，瀉2013點或7.8%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，收報2746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

港股ADR收報24737點，跌302點或1.2%；恒指夜期收報24786點，跌64點或0.3%，低水254點。

道指瀉2013點標指曾觸發熔斷 港股ADR跌302點

責任編輯︰梁浩碩