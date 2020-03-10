▲ 道指瀉2013點標指曾觸發熔斷 港股ADR跌302點

道指瀉2013點 標指曾觸發熔斷

美股急瀉逾2000點，俄羅斯與沙特打石油價格戰，加上新冠肺炎在中國以外國家加速蔓延，道指最多曾瀉2158點，收報23851點，瀉2013點或7.8%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，收報2746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。

港股ADR跌302點

港股ADR收報24737點，跌302點或1.2%；恒指夜期收報24786點，跌64點或0.3%，低水254點。

油價跌逾兩成

沙特據掀價格戰，油價曾暴跌三成，紐約期油最終收報31.13美元，跌10.15美元或24.6%；布蘭特期油收報34.36美元，跌10.91美元或24%。

資金流入日圓避險

美元下跌，美滙指數報95.07。歐元兌美元1.1422；資金避險，美元兌日圓曾見101.2，最新報102.48。

美國10年期債息報0.54厘。

紐約期金升0.2%

金價升至1700美元水平回軟，紐約期金收報1675美元，升3.3美元或0.2%。現貨金於1668美元水平。

責任編輯︰梁浩碩