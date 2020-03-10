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【美股收市】環球受雙重衝擊  道指瀉2013點歷來最傷

環球經濟金融 04:20 2020/03/10

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俄羅斯和沙特大打石油價格戰，加上新冠肺炎在中國以外國家加速蔓延，雙重衝擊令環球股市劇震，標指早段急跌7%觸發停市15分鐘後恢復交易，其後反覆向下，道指最多曾瀉2158點。
道指收報23851點，瀉2013點或7.8%，以數點計是歷來最大單日跌幅。標指收報2746點，跌225點或7.6%；納指收報7,950點，跌624點或7.29%。
油價曾重挫31%，創1991年波斯灣戰爭以來的最大單日跌幅。石油股插水，西方石油瀉52%；雪佛龍跌逾15%。市場擔心小型石油公司發行俗稱「垃圾債」的高收益債券，面對違約風險違約，拖累金融股表現，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）等跌幅約1成。
疫情未見緩和，加上油市巨大衝擊，進一步加劇市場恐慌，CNBC引述消息人士稱，白宮邀請華爾街大行高層到華盛頓會面，討論疫情對經濟構成的衝擊。
紐約聯邦儲備銀行表示，擴大每日回購操作規模，由1000億美元增至1500億美元，以確保銀行系統儲備充足; 兩周回購操作規模由目前至少200億美元增至450億美元，並會根據需要調整回購操作。
高盛修訂美國利率政策看法，最新預期聯儲局將於3月17至18日舉行的會議減息0.5厘。其後在4月28至29日再減息0.5厘，令到基準利率降至0至0.25厘區間，即2015年時的紀錄低位。
資金湧向避險資產，美國10年債息再度穿底，低見0.3137厘；30年美債息亦史上首次跌穿1厘，低見0.6987厘。日圓亦受追捧，最多升4%。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -2013點 23851點
美國標指 -225點 2746點
美國納指 -624點 7950點
歐洲Stoxx 600指數 -7.4% 339.5點
     
美匯指數 -0.9% 95.08
歐元 +1.4% 1.1443美元
日圓 +2.8% 102.39兌1美元
英鎊 +0.5% 1.3114美元
     
美國2年債息 -10點子 0.4066厘
美國10年債息 -16點子 0.564厘
     
紐約期油 -24.6% 31.11美元
倫敦布蘭特期油 -23.7% 34.52美元
現貨金 +0.3% 1678.77美元
     
＊截至本港4時15分    

責任編輯：柯志宏

摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 疫情 美股 債券 減息 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 俄羅斯

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