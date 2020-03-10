【美股午市】油價插水巨震持續 道指瀉近2100點

新冠肺炎疫情未見緩和，俄羅斯和沙特大打石油價格戰，油價插水超過30%，加劇市場恐慌 ; 標指跌幅達7%，觸發熔斷機制停市15分鐘，道指挫2046點，跌幅之後稍見收窄。惟午市再度插水，瀉近2100點。

截至本港時間2時，道指報23796點，瀉2060點；標指報2744點，跌227點；納指報7987點，跌588點。

油價暴跌令遭受疫情打擊的全球金融市場更加動盪，面對雙重衝擊，投資者驚魂未定。白宮官員則試圖淡化疫情的威脅，勸籲民眾以嚴重流感季節的形式應對 ; 但世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，隨着新冠病毒擴散至全球超過100個國家，演變成為全球大流行病(Pandemic)的威脅日益升溫。

資金湧向避險資產，美國10年債息再度穿底，低見0.3137厘；30年美債息亦史上首次跌穿1厘，低見0.6987厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -2060點 23796點 美國標指 -227點 2744點 美國納指 -588點 7987點 歐洲Stoxx 600指數 -7.4% 339.5點 美匯指數 -1.0% 95.03 歐元 +1.4% 1.1439美元 日圓 +2.8% 102.31兌1美元 英鎊 +0.5% 1.3111美元 美國2年債息 -8點子 0.399厘 美國10年債息 -19點子 0.522厘 紐約期油 -22.3% 32.06美元 倫敦布蘭特期油 -22.4% 35.13美元 現貨金 持平 1674.25美元 ＊截至本港2時10分

責任編輯：柯志宏