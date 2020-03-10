【美股午市】油價插水巨震持續 道指瀉近2100點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間03:00）
新冠肺炎疫情未見緩和，俄羅斯和沙特大打石油價格戰，油價插水超過30%，加劇市場恐慌 ; 標指跌幅達7%，觸發熔斷機制停市15分鐘，道指挫2046點，跌幅之後稍見收窄。惟午市再度插水，瀉近2100點。
截至本港時間2時，道指報23796點，瀉2060點；標指報2744點，跌227點；納指報7987點，跌588點。
油價暴跌令遭受疫情打擊的全球金融市場更加動盪，面對雙重衝擊，投資者驚魂未定。白宮官員則試圖淡化疫情的威脅，勸籲民眾以嚴重流感季節的形式應對 ; 但世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，隨着新冠病毒擴散至全球超過100個國家，演變成為全球大流行病(Pandemic)的威脅日益升溫。
資金湧向避險資產，美國10年債息再度穿底，低見0.3137厘；30年美債息亦史上首次跌穿1厘，低見0.6987厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-2060點
|23796點
|美國標指
|-227點
|2744點
|美國納指
|-588點
|7987點
|歐洲Stoxx 600指數
|-7.4%
|339.5點
|美匯指數
|-1.0%
|95.03
|歐元
|+1.4%
|1.1439美元
|日圓
|+2.8%
|102.31兌1美元
|英鎊
|+0.5%
|1.3111美元
|美國2年債息
|-8點子
|0.399厘
|美國10年債息
|-19點子
|0.522厘
|紐約期油
|-22.3%
|32.06美元
|倫敦布蘭特期油
|-22.4%
|35.13美元
|現貨金
|持平
|1674.25美元
|＊截至本港2時10分
責任編輯：柯志宏