財爺回應大跌市：香港金融市場經歷多番考驗　港股如常運作

▲ 財政司長辦公室形容，港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行

原油價格戰觸發環球股災，恒指一同遭殃單日急瀉逾1100點。財政司長辦公室回覆本網查詢時表示，香港市場表現與區內主要市場一致，雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常運作，港府將「一如既往」且「嚴陣以待」，留意市況發展，並按情況加固金融防衛措施，以維護本港金融穩定。



財政司長辦公室形容，港交所的交易、結算及風險管理運作均「有序及妥善地」進行，並補充指證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動，確保沒有異常的交投活動及存倉或市場操控的情況。

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至於貨幣市場，財政司長辦公室認為外匯市場保持有序運作，港滙近月大致維持在7.76-7.79水平，市場雙向交易正常進行，銀行體系亦運作正常。辦公室又形容，香港銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變；金管局亦會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

辦公室強調，香港的金融體系經歷過多番考驗，過去幾年港府做了多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。

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