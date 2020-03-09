  • 24°C
香港時間 : 2020310日 (二) 00:23
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

財爺回應大跌市：香港金融市場經歷多番考驗　港股如常運作

金融經濟 23:44 2020/03/09

分享：

財政司長辦公室形容，港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行

原油價格戰觸發環球股災，恒指一同遭殃單日急瀉逾1100點。財政司長辦公室回覆本網查詢時表示，香港市場表現與區內主要市場一致，雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常運作，港府將「一如既往」且「嚴陣以待」，留意市況發展，並按情況加固金融防衛措施，以維護本港金融穩定。

財政司長辦公室形容，港交所的交易、結算及風險管理運作均「有序及妥善地」進行，並補充指證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動，確保沒有異常的交投活動及存倉或市場操控的情況。

相關文章：【股市熔斷】美股期貨跌5%觸發熔斷 香港也有「市場波動調節機制」

至於貨幣市場，財政司長辦公室認為外匯市場保持有序運作，港滙近月大致維持在7.76-7.79水平，市場雙向交易正常進行，銀行體系亦運作正常。辦公室又形容，香港銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變；金管局亦會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

辦公室強調，香港的金融體系經歷過多番考驗，過去幾年港府做了多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。

相關文章：【環球股災】美股勁恐慌！VIX指數直逼金融海嘯後高
相關文章：【美股大跌】特朗普怨沙特俄羅斯爭拗累美股暴瀉　強調低油價利好消費者

期貨 證監會 香港金融管理局 財政司 金融 銀行 香港 恒生指數 港滙 成交

上一篇文章

【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）

下一篇文章

【環球股災】美股勁恐慌！VIX指數直逼金融海嘯後高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【泰國實施入境隔離政策】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【泰國實施入境隔離政策】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十五版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【高息股攻略】50藍籌股逾三成股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）
【高息股攻略】50藍籌股逾三成股息率逾5厘 7隻股息率達6厘以上（附表）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）