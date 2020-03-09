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【環球股災】美股勁恐慌！VIX指數直逼金融海嘯後高

金融經濟 23:15 2020/03/09

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VIX指數一度升抵62.12，為「金融海嘯」以來的超過10年高

「原油價格戰」引發環球大跌市，美股早段觸發熔斷機制，道指曾瀉約2000點。資金蜂擁沽貨下，俗稱恐慌指數的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）一度升抵62.12，為「金融海嘯」以來的超過10年高。

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。2008年「金融海嘯」時，指數曾突破80大關，美股後市若要避免股災危機，恐慌指數需見回落。

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除了VIX指數，同樣反映避險情緒的債價亦繼續上升，美國十年期債息一度跌至0.31厘水平，繼續創歷史新低，現暫報0.52厘水平。根據最新的利率期貨數據顯示，市場預期聯儲局本月18日議息後再減息1厘的機會率高達62.4%。換言之，當局半個月內隨時減息1.5厘。

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恐慌指數（VIX） 美股 道瓊斯工業平均指數 議息 期權 期貨 減息 金融 利率期貨 美國

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