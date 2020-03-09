【美股開市】標指曾瀉7%觸發熔斷 道指跌逾2000點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月09日 時間22:00）
俄羅斯和沙特阿拉伯大打石油價格戰，油價一度暴挫超過30%，觸發環球股市大瀉，美股亦不例外，3大指數同跌約7%，更因為標指跌幅達7%，一度觸發第一階段熔斷機制，停市15分鐘至9時49分恢復交易。道指挫2046點，報23818點，美股跌幅之後稍見收窄。美國10年債息再穿底，低見0.3137厘。
兩大石油國減產談判拉倒，雙方均示意會倒過來大舉增產，刺激油價出現1991年波斯灣戰爭以來的最大單日跌幅。布蘭特期油曾跌31.5%，低見31.02美元；紐約期油瀉33.8%，低見27.34美元。
能源股首當其衝，道指重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）暴跌13.4%和14.4%。
新冠肺炎疫情未見緩和，再來油市巨大衝擊，進一步加劇市場恐慌，資金湧向避險資產，美國10年債息再度穿底，低見0.3137厘；30年美債息亦史上首次跌穿1厘，低見0.6987厘。
債息穿底，拖累金融股表現，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）急挫10.4%和9%。
日圓亦受追捧，最多升4%，報101.19兌1美元；美元相應下跌，美匯指數曾挫1.4%，低見94.65；現貨金在亞洲時段一度升穿1700美元水平，其後升幅收窄，早段微跌，報1673.25美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1808點
|24056點
|美國標指
|-172點
|2799點
|美國納指
|-540點
|8035點
|歐洲Stoxx 600指數
|-8.1%
|337.05點
|美匯指數
|-1.2%
|94.78
|歐元
|+1.1%
|1.1405美元
|日圓
|+0.3%
|102.21兌1美元
|英鎊
|+0.4%
|1.3102美元
|美國2年債息
|-20點子
|0.3022厘
|美國10年債息
|-30點子
|0.4609厘
|紐約期油
|-21.4%
|32.44美元
|倫敦布蘭特期油
|-21.5%
|35.53美元
|現貨金
|微跌
|1673.25美元
|＊截至本港晚上9時53分
責任編輯：方賢