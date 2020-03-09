【美股開市】標指曾瀉7%觸發熔斷 道指跌逾2000點

俄羅斯和沙特阿拉伯大打石油價格戰，油價一度暴挫超過30%，觸發環球股市大瀉，美股亦不例外，3大指數同跌約7%，更因為標指跌幅達7%，一度觸發第一階段熔斷機制，停市15分鐘至9時49分恢復交易。道指挫2046點，報23818點，美股跌幅之後稍見收窄。美國10年債息再穿底，低見0.3137厘。

兩大石油國減產談判拉倒，雙方均示意會倒過來大舉增產，刺激油價出現1991年波斯灣戰爭以來的最大單日跌幅。布蘭特期油曾跌31.5%，低見31.02美元；紐約期油瀉33.8%，低見27.34美元。

能源股首當其衝，道指重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVX）暴跌13.4%和14.4%。

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新冠肺炎疫情未見緩和，再來油市巨大衝擊，進一步加劇市場恐慌，資金湧向避險資產，美國10年債息再度穿底，低見0.3137厘；30年美債息亦史上首次跌穿1厘，低見0.6987厘。

債息穿底，拖累金融股表現，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）急挫10.4%和9%。

日圓亦受追捧，最多升4%，報101.19兌1美元；美元相應下跌，美匯指數曾挫1.4%，低見94.65；現貨金在亞洲時段一度升穿1700美元水平，其後升幅收窄，早段微跌，報1673.25美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -1808點 24056點 美國標指 -172點 2799點 美國納指 -540點 8035點 歐洲Stoxx 600指數 -8.1% 337.05點 美匯指數 -1.2% 94.78 歐元 +1.1% 1.1405美元 日圓 +0.3% 102.21兌1美元 英鎊 +0.4% 1.3102美元 美國2年債息 -20點子 0.3022厘 美國10年債息 -30點子 0.4609厘 紐約期油 -21.4% 32.44美元 倫敦布蘭特期油 -21.5% 35.53美元 現貨金 微跌 1673.25美元 ＊截至本港晚上9時53分

責任編輯：方賢