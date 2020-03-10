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【新冠肺炎】疫情影響iPhone產能　今年新機或延期推出

科技 10:00 2020/03/10

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最近美國銀行的分析師發表報告，表示受疫情影響，Apple可能需要將今年上市的iPhone延期推出，當中iPhone SE 2 可能要推遲數月才會上市。

新冠肺炎COVID-19疫情影響全球手機業界，除了2月底的MWC 2020大會被迫取消，不少新手機發佈會都改為網上舉行。最近美國銀行的分析師發表報告，表示受疫情影響，Apple可能需要將今年上市的iPhone延期推出，當中iPhone SE 2 可能要推遲數月才會上市。

引述美國銀行的分析報告指， Apple今年上市的iPhone可能因為新冠肺炎疫情影響而需要延期推出。早前就有消息指，新冠肺炎令內地不少供應鏈和代工生產商陷入停工，而為Apple代工生產 iPhone 的富士康亦預計產能要到本月底才能回復正常。該美國銀行分析師又提到，蘋果預期在今年首季發表的iPhone SE2，亦會推遲上市。

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分析師又指，新冠肺炎疫情不但對供應鏈和生產造成影響，亦令部分消費者的購買意欲減少，影響消費者購買新iPhone 的打算。故此，iPhone SE2 的上市日期可能要視乎產能是否可以在4、5月回復才能確定。數星期前，Apple就曾經表示受到疫情影響，其4月公布的季度業績可能無法達到預期目標。

責任編輯：施雯雯

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