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【一文看清】美股熔斷機制「過三關」 標指倘跌穿關鍵位將全日停市

金融經濟 20:39 2020/03/09

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倘標指日內跌幅觸及20%，美股將會全日停市。

美股期貨因跌幅觸及5%上限而觸發熔斷機制（Circuit Breaker），但除了期貨市場外，美國股市亦有「三階段式」既定溶斷機制，在極端情況下，若標普500指數較上日收市價跌幅逾20%，美股將會全日停市。

相關文章︰【股市熔斷】美股期貨跌5%觸發熔斷 香港也有「市場波動調節機制」

美股的熔斷指標，以三大指數之一的標準普爾500指數作為唯一準則，並且會分三階段觸發。

第一階段︰跌幅逾7%

以上周五（6日）標指收市2,972.37點為基準，若指數較前一個交易日跌幅達7%，即周一（9日）日內挫208點，挫至2,764.3點，即啟動熔斷機制的第一道關卡，全股市暫停交易15分鐘。

值得注意的是，若是跌到這個水平的時間在美國東岸時間下午3時25分或之後，交易並不會暫停。

第二階段︰跌幅13%

若跌幅進一步擴至13%，同樣按周一標準，即跌至2585.96點，則會觸發第二階段的熔斷，股市再度暫停交易15分鐘。

同樣，若是跌到這個水平的時間在美國東岸時間下午3時25分或之後，交易並不會暫停。

第三階段︰跌幅20%

美股交易段，標指跌幅達20%，就會觸及第三階段熔斷機制，暫停交易直到收市。換言之，若周一標普指數暴跌594點，到2,377.9點，就會觸發全日停市。

事實上，納斯達克交易所網站每日均會更新熔斷機制的觸發要求，讀者若有興趣，可參考其網站上的詳細資料

相關文章︰【港版熔斷？】港交所擬改善開市競價、「冷靜期」 諮詢是否推停市機制

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