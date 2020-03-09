小米10系列國際版3月底登場

▲ 小米日前宣佈將於3月27日舉行Mi 10和Mi 10 Pro國際版的線上發布會，其具體時間為美國中部標準時間下午6:30開始，有望首先登陸印度市場。

受新冠肺炎COVID-19疫情影響，原定於2月下旬舉辦的巴塞羅那的MWC 2020大會被迫取消，許多廠商的新智能手機發布計劃都被突然打亂。最新消息稱，這款已經在國內發表的全新小米旗艦系列手機，是廠商首次正式踏入高端定價市場的產品。小米日前宣佈將於3月27日舉行Mi 10和Mi 10 Pro國際版的線上發布會，其具體時間為美國中部標準時間下午6:30開始，有望首先登陸印度市場。

消息指，Mi 10首批預定銷售量為5萬部左右，而Mi 10 Pro則為4 萬部左右，兩款機型均採用高通驍龍865 5G旗艦SoC 。而屏幕兩側帶有獨特的曲邊，6.67英吋的Super AMOLED顯示屏，支援2,340 x 1,080 FHD+分辨率、HDR10+、90Hz刷新率、以及180Hz的觸控採樣率。

三星、小米搶閘出新機 Galaxy S20 Ultra VS 小米 10 Pro有何賣點？

內部儲存方面，Mi 10和 Mi 10 Pro都可選8GB或12GB RAM，另最高可選256GB或512GB ROM 。高通驍龍X55解調器將帶來5G功能，並可在基於Android 10的現成的MiUI 11上運行。

這兩款手機之間的唯一區別在於其相機和電池容量。小米Mi 10 Pro配備1.08億像素的主相機，20MP超廣角拍攝鏡頭，以及具有2倍變焦的12MP長焦鏡頭和另一個具有10倍混合變焦8MP遠攝鏡頭。而Mi 10則保留了原先的主相機，但切換為2MP微距相機和2MP深度傳感器的望遠鏡頭。

而電池容量方面，小米Mi 10 Pro擁有4,500mAh電池，支持50W快速充電，而Mi 10擁有更大的4,780mAh電池，可以30W充電。這兩款手機還具有30W快速無線充電以及反向無線充電功能。

Redmi Note 9下周直播發布 小米預告後置四鏡頭

責任編輯：施雯雯