Google定位數據誤導美國警方　無辜單車手變疑犯

▲ 據外媒報道，最近美國佛羅里達州有警察使用定位數據緝兇時，誤將一個經過犯案地點的單車手當成嫌疑犯。

身處於現今數碼化社會，讓執法機構有更多的工具去監控市民。據外媒報道，最近美國佛羅里達州有警察使用定位數據緝兇時，誤將一個經過犯案地點的單車手當成嫌疑犯。

根據外媒NBC News調查報道，美國警方在一宗入屋搶劫案件中，使用Google的定位數據搜查功能收集附近設備信息的時候，根據健身應用程式上的踏單車軌跡，將一名佛羅里達人列為犯罪嫌疑人。

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但事實上，在發生入屋搶劫案的時候，犯罪嫌疑犯Zachary McCoy並沒有經過或者出現在案發現場。由於Zachary McCoy使用RunKeeper記錄他踩單車運動的記錄，使用Android 手機並開啓定位服務，其位置數據亦被Google記錄下來。他在爆竊案發生當日，曾經三度經過案發地點，警方利用位置搜查令向 Google索取特定時間地點的定位數據，意外令McCoy被警方認為是疑犯，而這條路線其實是McCoy平常踩單車的路線。

NBC News報道指，Google的法律調查小組在今年1月份就和McCoy取得聯繫，表示警方正在要求他提供Google帳戶信息，最終他被列為犯罪嫌疑犯。惟經過律師協助了解事件後，當地警方已經不再認定他是疑犯。

統計顯示，美國執法部門近年大量使用定位搜查令來向Google等企業，索取特定時地的定位數據，在 2017 年次數提升了15倍，2018年則再提升3倍。而隨著Android 10和iOS 13等平台不斷改進私隱限制，要使人們真正意識到其位置數據的去向，可能還需要花費相當長的時間。

責任編輯：施雯雯