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【智慧燈柱】新方案可釋公眾疑慮？業界籲公開匯報細節

科技 19:50 2020/03/09

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智慧燈柱技術專責委員會成員、智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文則強調，要將有關的技術細則向區議會公開、透明地匯報及講解，再向廣大市民說明一切。並交由各區區議會決定採用哪些技術方案，減低爭議。

智慧燈柱去年引起極大的私隱爭議，港府今（9日）公布該多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會提交的報告，包括建議採用更能保障私隱的科技方案如熱能探測、無線射頻識別（RFID）等取代攝影機及藍牙探測器。同時建議訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度。智慧燈柱技術專責委員會成員、智慧城市聯盟資訊科技管理委員會主席龐博文強調，政府要建設智慧燈柱最重要是向公眾清楚地解釋，所有技術的細節包括各種傳感器的用途及其能採集的資訊。

該委員會支持當局安裝的裝置包括：發光二極管(LED)燈、氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器；無線射頻識別(RFID)標籤、地理二維碼和藍牙傳送器。龐博文表示，其提交的報告及過往與資訊科技總監辦公室商討的過程中強調，要將有關的技術細則向區議會公開、透明地匯報及講解，再向廣大市民說明一切。並交由各區區議會決定，哪個智慧燈柱技術方案最切合該區的需要，減低爭議。

他解釋：「因政府過去推行智慧燈柱未有做好公眾教育，落地講解使用的技術能採集的資訊範圍，結果引起市民強烈反彈。所以必須落區做公眾科技教育，並以較貼地、顯淺的用語，切忌用過多直接翻譯的術語。」匯報文件亦應附上中、 英雙語版本。

>>>【智慧燈柱】專責委員會提交報告　熱能探測、RFID取代攝影機

龐指出，公眾一般對如熱能探測、無線射頻識別（RFID）等智慧燈柱的可用技術存在誤解，包括有市民憂慮政府可透過光學雷達（LiDAR）及熱能探測器技術拍攝的影像辨識其身分，以及無線射頻識別（RFID）技術能獲取新一代智能身份證等資料。而事實上，該委員會考慮到公眾憂慮，所提出的方案中如熱能探測器，是以黑白影像為主，用作監測交通流量，且不能看清人臉；RFID技術亦只會單向發出訊號，不能讀取數據，是用作支援視障人士設備如智慧手杖，方便有關人士獲悉身處位置。

龐博文指出，公眾一般誤以為熱能探測拍攝的影像能辨識身分資料，而事實上該委員會考慮到公眾憂慮，所以提出的熱能探測器方案，是以黑白影像為主，用作監測交通流量，且不能看清人臉。（專責委員會報告圖片）

該委員會考慮到公眾憂慮，所提出的RFID技術方案只會單向發出訊號，不能讀取數據，是用作支援視障人士設備如智慧手杖，方便有關人士獲悉身處位置。

是次報告亦建議當局定期委託獨立第三方專家，就智慧燈柱的技術、功能、應用和裝置進行保安和私隱檢討。他另指出，開放智慧燈柱的數據予科研、教育界合作參與建設，亦有助釋除公眾疑慮：

包括以環境、天氣、道路交通及公眾停車位供應等資訊，助開發更多創新應用，如構建的城市儀表板（dashboards）取得實時城市資訊概覽。燈柱亦可配合部署第五代（5G）流動通訊服務數碼基礎建設，讓流動網絡營辦商營辦商可用作安裝無線電基站。

記者：張寶燕

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