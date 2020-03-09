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【疫市營商】肺炎疫情刺激　共享單車生意意外大增8成

科技 19:38 2020/03/09

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Locolla Limited創辦人及行政總裁程俊豪表示，相信共享單車能長遠在香港站穩發展，亦不畏懼未來再出現新的競爭者。（黃建輝攝）

新冠肺炎（Covid-19）疫情持續，不少行業都叫苦連天，不過當中亦有行業可以逆市求生。本地共享單車服務LocoBike（樂區踩）的營運者程俊豪透露，該平台意外受惠於疫情下市民減少乘坐公共交通工具，以及學生停課、上班族在家工作等情況，2月的單車使用次數，按月激增近8成，平台亦新增了2萬用戶。

他解釋，不少人憂慮乘坐公共交通工具時的感染風險，寧願以單車代步，亦見到用戶使用次數較以前頻密。他預料，有關數字雖然會隨疫情緩和而回落，但希望部分用戶會從中建立單車出行習慣，長遠增加客戶基礎。

該平台開設名為「LocoFun（樂區玩）」的業務，提供不少興趣班等活動，供用戶預訂，以針對假日單車用戶為他們提供更多活動選擇為主。他舉例，上面有包括滑板，裝修等興趣班、數量逾150個。不過，這方面的業務就因疫情所影響，活動預訂的次數銳減，實屬無可奈何。

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>>【疫市營商】疫情為網店帶來訂單　SHOPLINE業務更勝網購旺季

針對疫情，該企亦想到與部分餐廳合作，推出外賣自取下單服務，協助飲食業在疫情下開拓新生意，而且亦是義務形式，不向合作餐廳收費，現時每日下單數目都可達100張。他續指，有意合作的餐廳已超過十間，將會陸續上線。他續指，去年公司獲得融資100萬美元，除了繼續發展單車業務上，一部分資源亦會用於開發LocoFun，希望發展成為本地生活品味體驗及網上購物的應用平台。

Loco應用上亦設有LocoFun樂區玩的選項，提供本地興趣班活動供預訂。(網站截圖)

程俊豪亦提到，近日針對該平台，專門破壞單車的情況日益增加，基本上每日都有發現單車煞車制被剪，某些區份更有連環破壞事件。他慶幸有不少熱心網民報料，巡邏隊能成功發現破壞或鎖車私用的事件，當中有不少情況可「人贓並獲」，部分亦已由警方跟進甚至展開檢控，相信情況未來會好轉。

記者: 周俊霖

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